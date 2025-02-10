Rompió el silencio el jardín al que iba el bebé de 11 meses que murió: reveló grave situación

Liam Gael era un bebé de tan solo 11 meses que fue llevado, como de costumbre, al jardín; pero a las pocas horas murió bajo circunstancias que aún son extrañas.

El hecho comenzó en la mañana del lunes 29 de septiembre en La Calera. Mildred Narváez contó que llevó a su hijo. A las dos horas y media después, el bebé sufrió complicaciones que hicieron que una trabajadora del sitio lo llevara al Hospital Divino Salvador de Sopó.

Bebé llegó sin signos vitales al hospital

El informe oficial del centro médico indicó que Gael llegó sin signos vitales, aunque le realizaron el intento de reanimación. Los señalamientos han estado presentes contra el jardín, el cual es un centro de estimulación.

La respuesta que los trabajadores le dieron a Narváez es que el bebé había comido demasiado, lo cual le causó las complicaciones respiratorias. Aunque esta hipótesis estaría casi descartada, esto debido a que la lonchera estaba prácticamente sin consumirse.

Otro dato clave es que, desde hace dos semanas, la mamá vio que el bebé tenía algunas lesiones en su cuerpo, concretamente marcas en el rostro que podrían haberse generado por golpes.

Tanto la familia como las autoridades están a la espera del dictamen de Medicina Legal, con la que se confirme la causa del fallecimiento. En las últimas horas, el centro de estimulación respondió.

Profesoras están siendo amenazadas

“Las profesoras quieren expresar que van a poner toda su disposición para ayudarle a la familia a esclarecer qué fue lo que sucedió. Esto no sucedió con intención ni mucho menos”, sostuvo Andrés Muñoz, abogado que representa al jardín.

Este sitio lleva operando hace siete años y bebé era llevado diariamente desde hace cinco meses.

El abogado sostuvo lo siguiente: “Mis clientes tendrán que enfrentar un proceso judicial. Han recibido amenazas por parte de la comunidad para ejercer mano propia”.

Por su parte, la tía del bebé, Laura Padilla, aseguró que la tragedia pudo evitarse si el jardín hubiese cuidado correctamente. El lugar estará cerrado durante algún tiempo.