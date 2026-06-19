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Primera condena de prisión en la JEP por falsos positivos es contra el coronel (r) Germán León

La Jurisdicción Especial para la Paz condenó al oficial del Ejército responsable de 31 asesinatos presentados como bajas en combate.

Primera condena de prisión en la JEP por falsos positivos es contra el coronel Germán León
Foto: JEP

Noticias RCN

junio 19 de 2026
05:32 p. m.
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En las últimas horas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó al teniente coronel en retiro Germán Alberto León Durán a cinco años, nueve meses y un día de prisión tras ser hallado culpable como el autor de 13 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles inocentes en los departamentos de Casanare y Boyacá.

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Se trata de la primera condena de prisión impuesta por el tribunal transicional en el marco del Macrocaso 03, que investiga las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, conocidas popularmente como ‘falsos positivos’.

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Así fueron las ejecuciones extrajudiciales de 31 personas a manos del coronel (r) Germán León

Los crímenes ocurrieron entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006, cuando León Durán comandaba el Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez No. 44, adscrito a la Brigada XVI del Ejército Nacional.

Las víctimas eran mayormente hombres jóvenes, campesinos y personas en situación de vulnerabilidad, provenientes de seis departamentos del país.

Algunos fueron engañados con promesas de trabajo, privados de su libertad y trasladados a la jurisdicción del batallón para ser ejecutados. Otros fueron estigmatizados mediante reportes y antecedentes criminales falsos antes de ser asesinados con sevicia y desaparecidos.

Según estableció el tribunal, durante ese período el 94,8% de los resultados reportados por la unidad fueron ilegítimos, construidos sobre la base de víctimas civiles asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros dados de baja en combate.

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El coronel (r) que asesinó a 31 personas daba la orden de ejecutar a las víctimas

La JEP calificó las conductas en las que incurrió el coronel (r) León como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El tribunal enfatizó que no se trató de excesos individuales ni episodios aislados, sino de un patrón criminal deliberado respaldado institucionalmente.

El proceso tuvo un giro significativo en marzo de 2025, cuando León Durán, sorpresivamente manifestó su voluntad de reconocer los hechos.

En una audiencia restaurativa, en Yopal, en marzo de 2026, ante más de cincuenta víctimas acreditadas y sus familias, el oficial asumió responsabilidad pública:

Yo emití la orden, daba una orden por escrito, y al dar esa orden, yo abría la puerta para que sucediera esto.

Asimismo, admitió que su omisión de control fue intencional y motivada por ambición profesional: "Intencionalmente no hice la verificación, simplemente la dejé pasar intencionalmente, algo que yo debí haber hecho, no lo hice para no comprometerme".

También reconoció fabricar antecedentes falsos y usar menores de edad como reclutadores.

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