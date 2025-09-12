JEP imputó a ocho exFarc y 21 comparecientes de la Fuerza Pública por crímenes en el Urabá

La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó a ocho comparecientes de las Farc, 21 de la fuerza pública y cinco civiles, como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el Urabá antioqueño y cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano, entre 1986 y 2002.

Por primera vez, el tribunal especial vincula a tres actores en un caso y reconoce la dinámica territorial del conflicto armado como escenario y laboratorio de guerra de múltiples actores armados.

A los comparecientes de las Farc se les atribuyó responsabilidad por hechos de violencia basada en género, ataques contra mujeres y personas con identidad de género y orientación sexual diversa.

Además, la Sala de la JEP encontró que las violencias tuvieron un mayor impacto en pueblos indígenas Emberá Dóbida, Emberá Eyábida, Emberá Katío, Guna Dule, Wounaan y Zenú, de Antioquia, Córdoba y Chocó, así como en el Pueblo Negro y Afrocolombiano de Urabá, Bajo Atrato y Darién.

Caso 04: crímenes cometidos en el Urabá

La investigación del caso 04 se centra en los hechos ocurridos entre 1986 y 2002 en zonas de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba, en Antioquia; así como en Acandí, Unguía, Riosucio y El Carmen del Darién en Chocó.

A esto se suman hechos registrados en otros municipios como Tierralta, Bojayá, El Carmen de Atrato, Juradó, Uramita, Cañasgordas y Frontino.

De acuerdo con la Jurisdicción, hubo tres patrones macrocriminales que explican la articulación de estrategias de violencia, control social y apropiación territorial en el Urabá.

El primero hace referencia a un conjunto de muertes violentas, desapariciones forzadas, secuestros y violencias sexuales, que fueron ejecutadas por integrantes de las extintas Farc y miembros de la fuerza pública, en asocio con grupos paramilitares.

El segundo patrón tiene que ver con los desplazamientos, muertes violentas, torturas y tratos crueles cometidos para despoblar los territorios y despojar tierras por parte de miembros del Ejército, con ayuda de grupos paramilitares y terceros civiles.

El tercer patrón es el control sociocultural y territorial mediante el cual se cooptaron las organizaciones sociales y comunitarias, mediante homicidios y violencias basadas en género.

Responsables de estos crímenes en el Urabá

Entre los comparecientes de las extintas Farc imputados se encuentran Luis Óscar Úsuga Restrepo, conocido como Isaías Trujillo o 'El Viejo'; Jhover Man Sánchez Arroyave, alias Rubén Cano; Rodolfo Restrepo Ruiz, conocido como Víctor Tirado; Martín Cruz Vega, alias Rubín Morro; José Milcíades Urrego Medina, conocido como Rigoberto Lozada; Elkin Hernando Zapata Vidal, conocido como Malicia o ‘Edward’; José Manuel Betancur Flórez, alias Yarleison; y Guillermo León Chancí Estrada, conocido como ‘Leonidas’ o ‘Chupete’.

En cuanto a los comparecientes retirados de la fuerza pública imputados como máximos responsables, son: el general Alejandro Miguel Navas Ramos; los mayores generales Edgar Ceballos Mendoza y Emiro José Barrios Jiménez; el brigadier general Rito Alejo del Río Rojas; los coroneles Pedro Vicente Bermúdez Lozano, John Mesa Moncada, Jorge Luis Mejía Rosas y Eduardo León Figueroa Cifuentes; los tenientes coroneles José Liborio Bermúdez Sarmiento, Germán Morantes Hernández, Bayron Gabriel Carvajal Osorio y Manuel José Pérez Pérez; los mayores Hernán Moreno Ríos, Sergio Enrique Pérez García, Héctor Julio Parra Gualtero, Rolando Aldemar García Nieto y Carlos Alberto Parra Trujillo; finalmente, el teniente Fabio Enrique Rincón Pulido; el subteniente Juan Manuel Grajales García; y los sargentos mayores Víctor Julio Jerez Flórez y Héctor Gutiérrez Vélez.

Entre los terceros civiles se encuentran los exfuncionarios del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio Villadiego, Luis Gonzalo Gallo Restrepo y Jaime García Exbrayat.