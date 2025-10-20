CANAL RCN
Colombia Video

Piden a la JEP investigar dónde están los $13,5 billones con los que las Farc repararía a víctimas

Estos dineros eran producto del narcotráfico, extorsiones, secuestro e impuestos de guerra de las extintas Farc.

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
12:07 p. m.
En las últimas horas, Noticias RCN conoció que la Federación de Víctimas de las Farc solicitó a la Fiscalía de la JEP investigar qué ocurrió con los millonarios bienes de las Farc con los que se repararía a las víctimas.

Según la solicitud, se habrían quedado con más de $13 billones, producto de su accionar criminal.

De acuerdo con la investigación de la Federación de Víctimas de las Farc, sustentada con información sustraída de los computadores de los exjefes de la guerrilla de las Farc, este grupo armado se habría quedado con $13,5 billones provenientes de narcotráfico, extorsiones, secuestros e incluso impuestos de guerra.

Le piden al Tribunal de Paz abrir una investigación para que así se pueda reparar a las víctimas y para que la guerrilla entregue toda esta suma de dinero con la que se quedó.

¿Qué pasó con los bienes de las Farc para reparar a las víctimas?

La denuncia fue radicada en un documento al que tuvo acceso Noticias RCN, en el que habla de la desaparición de $13,5 billones que no habrían entregados.

Sebastián Velásquez, director de Fevcol, explicó que estos bienes de proveniencia ilícita estaban destinados a la reparación de las víctimas por lo que exigen a la JEP una investigación:

Que la JEP actúe con contundencia sobre los graves incumplimientos de los señores de las Farc a entregar los bienes con fines de reparación a las víctimas.

Estos eran los ingresos de las extintas Farc hallados en PC de ‘Alfonso Cano’ y ‘Mono Jojoy’

Según la investigación de la Federación de Víctimas de las Farc con información extraída de los computadores de alias Alfonso Cano y alias Mono Jojoy se evidencian ingresos por $19,5 billones de pesos, gastos por 6 billones de pesos.

Se prueban el ocultamiento de estos bienes y la no investigación que hasta el momento se ha hecho de los mismos.

El dinero provenía de narcotráfico, minería ilegal, secuestros, extorsiones e impuestos de guerra.

