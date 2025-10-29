CANAL RCN
JEP resuelve situación jurídica de 133 exmilitares vinculados a falsos positivos en Catatumbo

Los casos corresponden a ejecuciones extrajudiciales en la región del Catatumbo, entre 1999 y 2008.

octubre 29 de 2025
06:25 p. m.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió de forma definitiva la situación jurídica de 133 exintegrantes del Ejército vinculados a casos de ejecuciones extrajudiciales en la región del Catatumbo, Norte de Santander, entre 1999 y 2008.

Los comparecientes, que no fueron seleccionados como máximos responsables, accedieron al beneficio de renuncia a la persecución penal, lo que implica el archivo de los procesos y la eliminación de antecedentes judiciales y disciplinarios relacionados con los hechos.

Los exmilitares pertenecían a los batallones de contraguerrilla 95 y 98 de la Brigada Móvil 15, al Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ y al Batallón de Combate Terrestre No. 46 ‘Héroes De Saraguro’.

Según la JEP, estuvieron involucrados en 31 hechos que dejaron 49 víctimas, presentadas falsamente como guerrilleros dados de baja en combate.

Exmilitares reconocieron responsabilidad en crímenes de lesa humanidad

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó que los comparecientes cumplieron con los requisitos del régimen de condicionalidad: aportaron verdad plena y detallada, reconocieron su responsabilidad, concertaron medidas de reparación con las víctimas y asumieron compromisos de no repetición.

Las conductas atribuidas corresponden al crimen de guerra de homicidio en persona protegida y a los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada.

Entre los patrones identificados por la JEP se encuentran el señalamiento de civiles como supuestos colaboradores de la guerrilla con base en información falsa, y el asesinato de jóvenes en condición de vulnerabilidad, trasladados desde otras regiones bajo engaños para ser ejecutados y presentados como bajas en combate.

Casos como el de Héctor Antonio Rubio Álvarez, campesino de Hacarí, y el de Diomar Ángel Ortiz Ortiz, habitante de La Playa de Belén, ilustran la sistematicidad de estos crímenes.

JEP exige cumplimiento de medidas restaurativas en dos meses

El proceso incluyó audiencias en Cúcuta, Bogotá y San Calixto, donde los comparecientes pidieron perdón y se comprometieron con acciones de reparación simbólica.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) presentó la iniciativa “Catatumbo herido: desde el dolor hacia la reconciliación”, como parte de las medidas restaurativas que deberán cumplirse en un plazo máximo de dos meses.

