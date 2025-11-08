CANAL RCN
Colombia

JEP mantiene en curso juicio contra secretariado de las extintas Farc por secuestros

Los entonces miembros del secretariado fueron imputados hace algunos años por estos hechos.

Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
07:06 p. m.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó recientemente una importante decisión sobre el antiguo secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP).

La Sección de Revisión declaró improcedente la tutela que interpusieron los exjefes del secretariado en relación con el juicio en su contra por secuestros, correspondientes al caso 01.

Tutela declarada improcedente

Para el tribunal, el caso está en etapa previa de sentencia. Por lo tanto, aún hay instancias procesales para resolver las controversias que se presenten.

Cabe recordar que a finales de enero de 2021, la JEP imputó al secretariado de las Farc por crímenes de lesa humanidad y de guerra por los secuestros. La jurisdicción concluyó que los comparecientes que no reconozcan su responsabilidad podía llevar a condenas de 20 años en prisión.

Los miembros del antiguo secretariado son: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

“Privar a las personas de su libertad, y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida, fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes”, expuso la JEP.

¿Quiénes son los exmiembros del secretariado?

Los exmiembros de las extintas Farc entonces deben responder por el trato a los secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

Partiendo de los relatos de las víctimas, la sala evidenció la gravedad de los tratos que recibieron los secuestrados. Además, se conocieron casos en los que hubo afectaciones hacia los menores de edad y mujeres.

La JEP reiteró que sus reglas de procedimiento garantizan espacios de participación y desarrollo en clave de interacción dialógica que es por donde transitan los comparecientes que aportan verdad y reconocen responsabilidad.

