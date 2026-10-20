Magnicidio de Miguel Uribe se habría planeado desde campamentos guerrilleros en Colombia y Venezuela

Es motivo de investigación un documento radicado ante la Fiscalía en el que una fuente reservada advierte que el magnicidio de Miguel Uribe Turbay habría sido planeado a detalle en campamentos guerrilleros de Colombia y Venezuela.

El documento, conocido por Noticias RCN, señala que el tema se habría puesto sobre la mesa en al menos cuatro reuniones, sostenidas en el campamento de alias John 40, en Vaupés, y el campamento de alias Iván Márquez, en Venezuela.

A una de ellas habrían asistido alias John 40, el ‘Zarco Aldinever’, ‘Yako’ y el hijo de Manuel Marulanda, alias Tirofijo, Enrique Marulanda:

“Para el homicidio del doctor Miguel Uribe Turbay se realizaron varias reuniones; una de ellas fue en el campamento de Iván Márquez, en Venezuela, acompañado con John 40, el Zarco Aldinever y el hijo (de crianza) de Griselda Lobo, Sandra Ramírez (expareja sentimental de ‘Tirofijo’)”.

Un abogado habría servido de enlace entre los presuntos implicados en el crimen de Miguel Uribe:

El documento también pide investigar las visitas de uno de los abogados de alias Yako a alias Araña en prisión. El mismo hombre habría servido de enlace entre Yako, Araña, Zarco Aldinever, Iván Márquez y John 40. Además:

“Hacen referencia a la posible vinculación como enlace de Sandra Ramírez con el Gobierno de Gustavo Petro, con Iván Cepeda y con su hijo Alberto Cruz Lobo, para concretar este homicidio”.

La financiación del crimen habría sido coordinada “entre Villavicencio y Carurú (Vaupés). En ellas habrían participado dos hermanos de alias John 40 que viven en Villavicencio, quienes se reunían con alias el Viejo para coordinar su ingreso, coordinar actividades de homicidio y, finalmente, coordinar la entrega del dinero, antes de que este fuera al campamento”.

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John 40 habría celebrado toda la noche tras la muerte de Miguel Uribe:

La fuente reservada señala que “el día de la muerte de Miguel Uribe ellos estuvieron con John 40 en el campamento de Carurú y esa noche él se embriagó e hizo disparos al aire toda la noche, celebrando y festejando la muerte de Miguel Uribe. Hacía referencia a que iban a ganar la campaña presidencial”.

Ahora es trabajo de la Fiscalía determinar si las reuniones, que coinciden con las declaraciones realizadas por María Claudia Tarazona, ocurrieron y quiénes habrían asistido. Alias Yako y el Zarco Aldinever, según la denuncia, estarían huyendo de la justicia en Venezuela.