Fiscalía pide investigar a congresistas mencionados en chats sobre el atentado contra Miguel Uribe

La investigación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay continúa revelando detalles.

En medio de las indagaciones, la Fiscalía General de la Nación ordenó remitir información a la Corte Suprema de Justicia relacionada con congresistas mencionados en chats que fueron revelado por Noticias RCN.

La decisión quedó consignada en una comunicación oficial fechada el 20 de octubre de 2026 y dirigida al ministro de Justicia, Iván Cancino.

El documento responde a una solicitud presentada el día anterior, en la que se pidió profundizar en las investigaciones relacionadas con el caso.

¿Por qué la información fue enviada a la Corte Suprema?

De acuerdo con la Fiscalía, el 20 de octubre se ordenó la compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en los artículos 186 y 235 de la Constitución Política.

Este procedimiento consiste en remitir información a otra autoridad para que, dentro de sus competencias, evalúe si hay motivos para adelantar actuaciones. En este caso, el envío permite que la Corte examine la información relacionada con los congresistas mencionados en las conversaciones.

La remisión no significa que los congresistas señalados sean responsables del atentado ni que su participación esté comprobada. Se trata de una actuación para que la autoridad competente valore los elementos remitidos y determine si corresponde tomar alguna medida.

¿Qué está investigando la Fiscalía?

La entidad explicó que cuenta con un grupo especial de tareas conformado desde el 19 de junio de 2025, liderado por la Seccional Bogotá. Este equipo está integrado por cuatro fiscales adicionales y cuenta con el apoyo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de unidades de investigación de la Policía Nacional, entre ellas SIJIN y DIJIN.

Dentro de las labores investigativas se encuentra el análisis de la información entregada por María Claudia Tarazona y el equipo que representa a las víctimas. La Fiscalía busca establecer de dónde provienen los mensajes, si son auténticos, cuál es su origen y si guardan relación con los hechos o las personas mencionadas.

Por otro lado, en su comunicación, la Fiscalía reiteró que las indagaciones siguen en curso y que se examinan las distintas hipótesis a partir de los elementos materiales probatorios y la información disponible.