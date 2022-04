Jhonier Leal es trasladado a la cárcel de La Picota

Jhonier Leal, señalado de asesinar a su hermano, Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández, ha sido trasladado este sábado en horas de la mañana a la cárcel de La Picota en la ciudad de Bogotá mientras se adelanta el juicio en su contra por homicidio agravado y ocultamiento o destrucción de material probatorio.

Después de que el presunto responsable de los asesinatos se declarara culpable en una primera instancia, Leal optó por retractarse y romper el preacuerdo que tenía con la Fiscalía hace una semana, al indicar que era inocente y en un primer momento había dicho ser culpable por “algunas presiones”.

Jhonier Leal afirmó ser inocente

“Siempre lo he dicho de una manera libre y espontánea. Soy inocente, soy una persona que solo ha vivido para servir a mi familia, para servir a mis hijos y a una sociedad, he trabajado de manera honesta y sencilla, solamente he vivido para servir a mi familia en el sentido en el que siempre he buscado la unión, siempre he buscado la manera de decirles que con muy poco, se puede ser muy feliz, siempre he buscado la manera de tener un trabajo honesto, sencillo y respetado, con lo cual les llevaba el sustento a mi familia”, fueron las palabras de Jhonier Leal, las cuales cambiaron el curso de la investigación después de que hubiera aceptado la culpa.

Fiscalía solicitó medida de aseguramiento

Debido a que el preacuerdo entre la Fiscalía y Jhonier Leal terminó, el cuerpo de investigación solicitó ante una jueza el traslado del señalado a una cárcel de máxima seguridad como medida de aseguramiento, por lo que ahora podría pagar 60 años de cárcel.

Hasta el momento, Leal había permanecido en el búnker de la Fiscalía mientras se oficializaba ante los jueces su acuerdo con la justicia. Sin embargo, debido a que a última hora se declaró inocente de los cargos, el fiscal del caso retiró el preacuerdo y Jhonier fue trasladado a la cárcel, en donde podría pagar hasta 60 años de prisión.

En un operativo de alta seguridad, el CTI de la Fiscalía trasladó a Jhonier Leal a La Picota, en donde permanecerá durante las próximas semanas, mientras se decide su culpabilidad o no.