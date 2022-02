Jhonier Leal no habría sido el único autor del asesinato de Mauricio y su mamá

Una de las revelaciones que dejó la serie documental de Noticias RCN “De Yhonier a Caín: tras las huellas de un asesino”, es que Jhonier Leal no habría hecho todo sólo y para matar a su hermano Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández, habría recibido ayuda de terceros.

El primer sospechoso es el menor de los hermanos, se trata de Carlos Andrés García Hernández, preso en una cárcel de Jamundí por haber violado a una menor de 14 años, y quien es recordado de manera muy particular por la familia.

Vea también: Jhonier Leal: así es la celda en la que está preso en el búnker de la Fiscalía

“Como Andrés siempre ha sido la oveja negra, entonces él siempre es el que ha sido grosero. Desde pequeño siempre fue tenaz. Una vez hasta le sacó un cuchillo al papá. Yo me acuerdo una vez en Cali”, recordó una de las primas de Mauricio y Jhonier.

Fuentes que pidieron no ser mencionadas, aseguran que, desde la cárcel, Carlos Andrés permanentemente le pedía dinero a Mauricio. Tras el asesinato apareció con una llamada intimidante a sus tías en Cartago. “Que Jhonier va a dar una fuerte suma de dinero a ustedes, que es de 200 millones de pesos. Voy a tomar correctivos, ya mi abogada se va a poner al frente de todas esas cosas, porque esas maricadas no me gustaron a mí. Ahí le voy a mandar esa mierda para que la mire”, les dijo Carlos.

Mire también: Los fracasos que motivaron a Jhonier Leal a matar a su mamá y su hermano

Otra prima de los Leal, dice que “Luz Helena Betancur participó de cierta forma al fingir también un divorcio que no existe ni existió”. Le resulta extraño que tras este divorcio Jhonier haya ido a vivir a casa de Mauricio y Marleny para estar cerca de ellos.

Pese a la insinuación de esta familiar, contra Luz Helena no hay acusaciones formales, procesos judiciales ni investigaciones abiertas. Ni mucho menos pruebas que puedan relacionarla con lo sucedido. Noticias RCN intentó conocer su versión, pero no respondió en su domicilio ni a los teléfonos de contacto.

Las dudas del caso Mauricio Leal

Como en las relaciones familiares, en la escena del crimen también hay preguntas sin resolver: ¿Podría Jhonier trasladar solo a su mamá hasta el cuarto de Mauricio?, ¿Por qué con la herida profunda de Marleny no hay más rastros de sangre?

“Es posible que haya una tercera persona. No necesariamente en el lugar de los hechos, sino por fuera del lugar de los hechos, asesorando qué se iba a hacer y cómo se iba a hacer”, le dijo a Noticias RCN Yefrin Garavito, Director de investigación criminal de la Defensa.

Reviva los capitulos "De Yhonier a Caín: tras las huellas de un asesino"

Primer capítulo: De Jhonier a Caín: los inicios de la rivalidad entre los hermanos Leal

Segundo capítulo: De Jhonier a Caín: la obsesión de Jhonier Leal por el éxito de su hermano

Tercer capitulo: De Jhonier a Caín: los secretos descubiertos en la casa 18, la mansión de los hermanos Leal

Cuarto capitulo: De Jhonier a Caín: las macabras declaraciones de Jhonier Leal