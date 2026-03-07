Hallan el cuerpo de la periodista Roxana Guzmán secuestrada en México: todo quedó grabado

En las últimas horas, las autoridades mexicanas informaron que encontraron el cuerpo de la periodista Roxana Guzmán, secuestrada por dos hombres armados el pasado 2 de junio en el interior de su vivienda en Veracuz.

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El secuestro quedó registrado en un video en el que se evidencia la violencia con la que se la llevaron de su propia casa.

Sus restos fueron hallados en una vivienda, indicó la fiscalía del estado de Veracruz en un comunicado.

Así secuestraron a la periodista que fue hallada sin vida

Las imágenes que captaron el momento exacto del secuestro de la periodista. Dos hombres con armas largas, vestidos de negro y con la cara cubierta, rompen los vidrios de la puerta hasta que ingresan a la fuerza.

Pese a que la periodista estaba en compañía de varias personas, se la llevaron violentamente.

Roxana Guzmán dirigía un medio digital en Veracruz, uno de los estados que registra más crímenes contra periodistas en México. Otros dos periodistas ya habían sido asesinados este año en esa región.

El portal de Guzmán opera en Facebook y difunde noticias y denuncias de Nanchital, una comunidad de unos 30.000 habitantes.

Los capturados por el secuestro y crimen de la periodista mexicana

Ocho personas fueron detenidas por el delito de homicidio, entre ellas cuatro hombres que se desempeñaban como policías municipales al momento del crimen, explicó la fiscalía.

Uno de los presuntos responsables del crimen de la periodista es José del Carmen Cadena Escayola, alias Delta, quien cayó el Coatzacoalcos, Veracurz.

Los agentes "proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo" que secuestró a la comunicadora, según las investigaciones de la fiscalía.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que cuenta más de 150 comunicadores asesinados desde 1994.