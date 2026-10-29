Presidente De la Espriella ordena la militarización temporal de Cúcuta: anuncio oficial

Desde Catam, el presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer este jueves 29 de octubre que se ordenó la militarización de Cúcuta.

“He dado instrucciones precisas al ministro de Defensa y altos mandos para actuar con toda la capacidad del Estado y recuperar la seguridad de Cúcuta”, expuso el mandatario al precisar que será temporal.

Sumado a ello, se le ordenó a la fuerza pública intensificar las operaciones en Norte de Santander. Por eso, en Cúcuta se desplegarán dos operaciones militares, similares a las que hubo recientemente en Bogotá y Medellín.

A partir del martes 3 de noviembre, entrarán en operación las campañas militares y policiales Esparta y el bloque de seguridad urbana Bosur en la capital nortesantandereana.

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