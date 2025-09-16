Joven cartagenero fue asesinado en Estados Unidos a manos de su novia: esto se sabe

Este martes 16 de septiembre, se conoció el asesinato de un joven cartagenero de 20 años en Estados Unidos.

Según los reportes iniciales de las autoridades, el responsable sería su propia novia, una mujer de 31 años y nacionalidad venezolana, con quien sostuvo una acalorada discusión que terminó de manera fatal.

Aunque la agresora fue capturada, la familia de la víctima enfrenta también el hecho de no contar con los recursos necesarios para repatriar el cuerpo y darle sepultura en su ciudad natal.

Joven cartagenero fue asesinado en Estados Unidos a manos de su novia

El joven había viajado meses atrás a Chicago junto a su hermano. Ambos se trasladaron a esa ciudad con el objetivo de reencontrarse con su padre, quien desde hace varios años reside en Estados Unidos.

Durante su estadía en ese país, el cartagenero inició una relación sentimental con una mujer mayor que él, de 31 años y de origen venezolano.

Juntos planearon asistir a un concierto en Indianápolis, ciudad a la que se trasladaron con la intención de disfrutar de ese evento. Sin embargo, durante ese viaje la pareja sostuvo una fuerte discusión, presuntamente motivada por celos, lo que desencadenó una violenta agresión.

Mujer atacó a su novio con arma blanca hasta la muerte

De acuerdo con lo informado por las autoridades de Estados Unidos, en medio de la confrontación la mujer habría atacado al joven con un arma blanca, ocasionándole varias heridas en el pecho que resultaron mortales.

RELACIONADO Padrastro asesinó con 49 puñaladas a su hijastra de 9 años en Mosquera y luego intentó quitarse la vida

A pesar de los esfuerzos por auxiliarlo, la víctima falleció en el lugar de los hechos.

Posteriormente, la presunta responsable fue capturada y permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Familia pide ayuda para repatriar el cuerpo del joven asesinado por su novia

La madre, los hermanos y demás allegados se encuentran en medio de una angustia, no solo por la pérdida inesperada, sino porque no cuentan con los recursos suficientes para repatriar el cuerpo desde Estados Unidos.

Esta situación ha llevado a los familiares a solicitar apoyo económico, ya que su deseo es que el joven pueda ser enterrado en su tierra natal, acompañado de sus seres queridos.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció sobre el caso y confirmó que ya se están adelantando gestiones desde la Oficina de Cooperación Internacional para apoyar a la familia: