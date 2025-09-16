CANAL RCN
Colombia Video

Joven cartagenero fue asesinado en Estados Unidos a manos de su novia: esto se sabe

La familia está pidiendo apoyo para repatriar el cuerpo.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
11:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 16 de septiembre, se conoció el asesinato de un joven cartagenero de 20 años en Estados Unidos.

Según los reportes iniciales de las autoridades, el responsable sería su propia novia, una mujer de 31 años y nacionalidad venezolana, con quien sostuvo una acalorada discusión que terminó de manera fatal.

Ocho agentes de tránsito protagonizan brutal golpiza contra motociclista en Cali: quedó en video
RELACIONADO

Ocho agentes de tránsito protagonizan brutal golpiza contra motociclista en Cali: quedó en video

Aunque la agresora fue capturada, la familia de la víctima enfrenta también el hecho de no contar con los recursos necesarios para repatriar el cuerpo y darle sepultura en su ciudad natal.

Joven cartagenero fue asesinado en Estados Unidos a manos de su novia

El joven había viajado meses atrás a Chicago junto a su hermano. Ambos se trasladaron a esa ciudad con el objetivo de reencontrarse con su padre, quien desde hace varios años reside en Estados Unidos.

Durante su estadía en ese país, el cartagenero inició una relación sentimental con una mujer mayor que él, de 31 años y de origen venezolano.

Juntos planearon asistir a un concierto en Indianápolis, ciudad a la que se trasladaron con la intención de disfrutar de ese evento. Sin embargo, durante ese viaje la pareja sostuvo una fuerte discusión, presuntamente motivada por celos, lo que desencadenó una violenta agresión.

Mujer atacó a su novio con arma blanca hasta la muerte

De acuerdo con lo informado por las autoridades de Estados Unidos, en medio de la confrontación la mujer habría atacado al joven con un arma blanca, ocasionándole varias heridas en el pecho que resultaron mortales.

Padrastro asesinó con 49 puñaladas a su hijastra de 9 años en Mosquera y luego intentó quitarse la vida
RELACIONADO

Padrastro asesinó con 49 puñaladas a su hijastra de 9 años en Mosquera y luego intentó quitarse la vida

A pesar de los esfuerzos por auxiliarlo, la víctima falleció en el lugar de los hechos.

Posteriormente, la presunta responsable fue capturada y permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Familia pide ayuda para repatriar el cuerpo del joven asesinado por su novia

La madre, los hermanos y demás allegados se encuentran en medio de una angustia, no solo por la pérdida inesperada, sino porque no cuentan con los recursos suficientes para repatriar el cuerpo desde Estados Unidos.

Esta situación ha llevado a los familiares a solicitar apoyo económico, ya que su deseo es que el joven pueda ser enterrado en su tierra natal, acompañado de sus seres queridos.

Quedó libre el hombre que ahorcó a un gato en Bucaramanga: era el primer condenado con la Ley Ángel
RELACIONADO

Quedó libre el hombre que ahorcó a un gato en Bucaramanga: era el primer condenado con la Ley Ángel

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció sobre el caso y confirmó que ya se están adelantando gestiones desde la Oficina de Cooperación Internacional para apoyar a la familia:

Ya nos hemos puesto en contacto y a la Oficina de Cooperación Internacional, que es la encargada de eso, ya está haciendo el procedimiento y a esa familia la vamos a ayudar en lo que requiere. De verdad que nos duele mucho que haya pasado esto, es un joven de 20 años.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Barranquilla

Punto final para banda que estaba detrás de miles de robos cibernéticos en Barranquilla y Medellín

Bogotá

Vía Sumapaz permanece cerrada en sentido Bogotá - Girardot por volcamiento de camión cisterna

Abuso a menores

Cárcel para estadounidense que viajó 33 veces a Colombia por encuentros sexuales con menores

Otras Noticias

Once Caldas

Independiente del Valle vs. Once Caldas: la IA predijo resultado en la ida de Sudamericana

Once Caldas visita a Independiente del Valle por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Artistas

¿Nueva crisis en la relación de Karina García y Andrés Altafulla? Este hecho avivó los rumores

Karina García grabó un video y varios internautas reaccionaron de inmediato. ¿Qué fue lo que pasó?

Venezuela

“Eliminamos tres embarcaciones”: Trump confirma nuevo ataque frente a Venezuela

Subsidios en Colombia

Definen futuro de importante subsidio que reciben más de 200 mil colombianos: esto se sabe

Cuidado personal

Señales de que las personas están envejeciendo de manera saludable, según expertos