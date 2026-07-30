“Nos tenían enjauladas”: joven narró el infierno que vivió siendo víctima de trata de personas

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) de la Policía Nacional llevó a cabo una jornada de prevención en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

El coronel Ferney Martín, subdirector de la Dijin, explicó que se realizó una campaña de prevención y sensibilización. Cabe mencionar que este delito representa uno de los más lucrativos a nivel mundial para las organizaciones criminales.

¿Qué se recomienda para no caer en redes de trata de personas?

De acuerdo con las autoridades, los principales destinos de explotación son los países de Europa, específicamente España, Portugal, Bélgica, Italia; así como territorios árabes.

La Policía se sumó a la campaña mundial de Naciones Unidas ‘Atrapados detrás de la estafa’, cuyo símbolo es el corazón azul que simboliza la tristeza de las víctimas, la sensibilización de la sociedad y la responsabilidad de las autoridades.

En el marco de este día, estas son algunas de las recomendaciones para no caer en redes de trata: desconfiar de ofertas laborales con pagos excesivamente altos, nunca entregar documentación privada a desconocidos y evitar compartir información confidencial sobre familiares.

El modus operandi consiste en que las víctimas son captadas mediante falsas promesas de empleo con salarios altos y mejores condiciones de vida.

¿Cómo operan las redes de trata de personas?

Para ilustrar cómo ocurren estos delitos, se conoció el caso de una joven de 20 años, quien fue engañada con promesas laborales para luego ser sometida a explotación sexual y obligada a viajar por todo el país.

“Nos tenían prácticamente encerradas y enjauladas. No podíamos salir, solo los martes”, narró. La joven describió las condiciones de su cautiverio: “Nos quitaron nuestras pertenencias: ropa, documentos, cédula y demás cosas. Era como si estuviéramos en una cárcel”. Las jornadas de explotación se extendían desde las 12:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del día siguiente.

Las autoridades tienen en su poder imágenes y audios que muestran cómo accionó la red criminal desde La Guajira, donde coordinaba los servicios de explotación sexual por mínimo 60.000 pesos.