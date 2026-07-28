1 de cada 5 menores usuarios de internet en Colombia ha sido víctima de abuso sexual: Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia reveló una preocupante estadística sobre los delitos sexuales contra los menores de edad: uno de cada cinco adolescentes usuarios de internet en el país ha sufrido alguna forma de abuso o explotación sexual.

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El alto tribunal indicó que la violencia sexual (actos, acoso, acceso y demás) es una de las principales causas de ingreso de menores a la Dirección de Protección del Bienestar Familiar (ICBF).

Las formas de abuso de las que son víctimas los menores

Desde el espectro digital, se tienen registros de jóvenes que han recibido imágenes sexuales no deseadas (15 %), les han hecho ofertas de dinero o regalos a cambio de fotos explícitas (6 %) y presión para compartir contenido de esta índole (5 %).

Tomando como referencia el periodo de 2022 a 2025, los delitos sexuales fueron la segunda forma de violencia más frecuente. Los números estiman que estos crímenes afectaron al 60 % de los menores que oscilaban entre 10 y 14 años.

Ahora bien, en la última década (2015–2025), 22.697 jóvenes fueron víctimas de delitos de explotación sexual comercial, de acuerdo con el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía. Paralelamente, en este periodo hubo 18.883 personas que fueron vinculadas por estos hechos.

El llamado de Unicef a las autoridades

Este balance va de la mano con el informe que Unicef presentó a inicios de mayo con respecto a este asunto. El estudio también mencionó que uno de cada cinco adolescentes, o el 21 %, fueron víctimas de abuso o explotación sexual. Esta cifra se tradujo en 860 mil menores (entre 12 y 17 años) aproximadamente.

Para dar con este resultado, se llevó a cabo una encuesta que tuvo como muestra a 999 menores de edad, junto con entrevistas a sobrevivientes, familias y autoridades.

Fabio González Flórez, líder de Proyectos en ECPAT Internacional, sostuvo lo siguiente en torno a las acciones que se deben tomar: “Se requiere una acción conjunta de la sociedad civil, el gobierno, las organizaciones internacionales, las plataformas en línea, los padres y las comunidades”.