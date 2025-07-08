Joven de 16 años fue asesinado al interior de su colegio: sicario entró y lo atacó

Hay conmoción en el Valle del Cauca por el homicidio de un adolescente dentro de un colegio. Al parecer, unos sicarios ingresaron hasta el plantel educativo y dispararon contra el menor.

Asesinan a joven de 16 años al interior de un colegio en Valle del Cauca

Información conocida por este medio reveló que la víctima corresponde a un joven de 16 años que se encontraba al interior del colegio Bello Horizonte cuando fue abordado por un sicario que ingresó hasta la institución y lo atacó con arma de fuego.

“Este menor de edad, cuando iba a ingresar a la jornada educativa, es abordado por un sujeto que desciende de una motocicleta sin mediar palabra. Le ocasiona una lesión grave con arma de fuego”, aseguró la comandante de la Policía del Valle, Liliana Rodríguez.

Tras los violentos hechos, la institución educativa lamentó lo sucedido. Por su parte, la iglesia católica pidió un cese a la violencia contra los jóvenes del municipio.

"Con profundo dolor y consternación, lamento informar el fallecimiento de nuestro estudiante Brayan Stiven Narváez Bermúdez, víctima de un acto de violencia ocurrido en la sede Bello Horizonte de la Institución Educativa Alfredo Posada Correa, en el municipio de Pradera", se lee en el comunicado de la institución.

El rector expresó sus "más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad educativa (...) Rechazamos de manera enfática cualquier hecho de violencia que atente contra la vida y la tranquilidad de nuestros estudiantes. Las instituciones educativas deben ser espacios de aprendizaje, convivencia y paz, donde niñas, niños y jóvenes se sientan protegidos”.

Joven fue asesinado por sicarios que entraron a su colegio y lo atacaron

El párroco Leovilson Vanegas, envió un mensaje de rechazo “a todo tipo de violencia en nuestro municipio de Pradera, contra nuestros niños, contra nuestros jóvenes, contra nuestros mayores. Los violentos no pueden arrebatarnos la paz y la armonía de nuestro municipio”.

De momento, la comunidad estudiantil está atemorizada, es por eso que autoridades educativas del municipio en conjunto con la Fiscalía investigan lo sucedido para dar con el paradero de los sicarios.