Joven de 16 años lleva cinco días desaparecido: fue abordado por varios sujetos que lo golpearon

En Los Laches, en Bogotá, hay preocupación por un menor que habría sido secuestrado. En las recientes horas, un equipo del Gaula realizó un operativo de rescate, pero no fue posible.

Joven desapareció en Los Laches, Bogotá

Según la información que se conoce del caso, el joven de 16 años, identificado como Harold Aroca García, ya cumple cinco días desaparecido.

Lo último que se supo es que salió de su vivienda cuando se disponía a entrenar, pero fue abordado por varias personas.

Al parecer los ciudadanos con los que se topó, lo raptaron y lo golpearon. De momento se sabe que hay un video, grabado con un celular, que deja ver cómo ocurrieron los hechos. El material está siendo analizado por las autoridades.

Este medio conversó con la madre del menor, quien angustiada y preocupada reveló cuál es la hipótesis que se maneja sobre el caso.

“Sabemos que al CAI llegaron varias llamadas informando que lo habían encapuchado, que lo habían golpeado y que lo habían subido al carro y se lo habían llevado”, aseguró Carolina García, madre del menor desaparecido.

Adicional a esto, la mujer reveló que hace algunos días se registró un homicidio en la zona y que algunas versiones señalan que su hijo comentó sobre el hecho en el colegio.

“El día domingo hubo un homicidio y dicen que mi hijo hizo el comentario en el colegio y que pueda ser que algún compañero que pertenezca a eso, no me consta, haya hecho el comentario con esa gente. Esa es la hipótesis que se maneja hasta el momento”, añadió la mujer.

Carolina también hizo un llamado a las autoridades y a quienes tengan al menor para que lo liberen de manera inmediata.

Joven fue abordado por sujetos que lo golpearon y ahora está desaparecido

“Necesito que me solucionen, necesito información de mi hijo. Yo quiero a mi hijo vivo y lo necesito vivo porque vivo se lo llevaron y vivo me lo tienen que devolver”, aseguró.

Finalmente, envió un mensaje a su hijo e indicó que lo esperaba con los brazos abiertos, que lo ama con todo su corazón y que no tenga duda que ella daría la vida por él.

Este sábado, se realizó una velatón en el sector para pedir por la pronta liberación del joven de 16 años que ya cumple cinco días desaparecido.