Joven ingresó en horario restringido a una playa de Puerto Colombia y ahora está desaparecido: ¿qué se sabe?

En el municipio de Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico, se activó un amplio despliegue de atención tras reportarse la desaparición de un joven barranquillero de 19 años que ingresó al mar en un momento donde el acceso a las playas estaba completamente limitado.

Las autoridades locales advirtieron que, pese a las recomendaciones y advertencias emitidas esa misma madrugada, el grupo decidió meterse al agua en uno de los horarios con restricción absoluta.

Joven desapareció tras ingresar a una playa de Puerto Colombia

El 8 de diciembre se notificó que un joven identificado como Andrés Murillo Arrieta, de 19 años, no regresó a tierra firme luego de lanzarse al mar en la madrugada.

De acuerdo con la versión entregada por los organismos encargados de la atención, el hecho se registró entre las 2:30 y 2:40 de la mañana, en un sector donde está prohibido el ingreso a esa hora.

El joven, oriundo del barrio Los Olivos de Barranquilla, llegó al lugar acompañado de un grupo de amigos. Según los reportes iniciales, todos decidieron entrar al agua en medio de lo que las autoridades calificaron como un estado avanzado de alicoramiento.

Integrantes de los equipos de seguridad que estaban presentes en la zona les hicieron un llamado directo para que no se adentraran en el mar debido a la restricción y a las condiciones del momento, pero el grupo ignoró esas advertencias.

¿Qué se sabe de los jóvenes que ingresaron con él al mar?

A pesar de que la mayoría logró salir posteriormente, el joven de 19 años no alcanzó a hacerlo, lo que encendió de inmediato las alarmas entre los organismos de reacción del municipio.

Desde ese instante, inició una búsqueda coordinada en toda la franja costera.

Por ahora, a lo largo del municipio y en los distintos balnearios, trabajan de manera conjunta la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Colombia, los salvavidas asignados al sector y unidades de Guardacostas de la Armada Nacional, quienes han recorrido por tierra y mar la zona del incidente.

Las labores se han concentrado en puntos donde las corrientes suelen arrastrar a los bañistas, aunque hasta el momento se tiene rastro del joven.

Finalmente, el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Puerto Colombia, Leonardo Vargas, entregó el reporte oficial del momento exacto en que se produjo la desaparición, indicando: