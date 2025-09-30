Joven murió ahogado en pozo prohibido del reconocido "Caño Cristales santandereano": esto se sabe

El departamento de Santander se encuentra de luto tras el fallecimiento de un joven de 28 años en Las Gachas, uno de los destinos naturales más visitados del municipio de Guadalupe y conocido como el “Caño Cristales santandereano”.

RELACIONADO Video revela fiesta de amor y amistad con licor y música dentro de la cárcel El Bosque en Barranquilla

Lo que inició como un paseo familiar se convirtió en una tragedia luego de que el hombre, oriundo de Piedecuesta, ingresara a una de las pozas naturales en las que está prohibido bañarse por el alto nivel de riesgo.

Joven murió ahogado en pozo prohibido de Las Gachas, Santander

El hecho ocurrió durante el fin de semana, cuando el joven disfrutaba del recorrido en compañía de familiares y amigos.

Según informaron las autoridades, en medio de la visita se lanzó a una de las formaciones naturales del balneario, pero quedó atrapado bajo el agua y no logró salir.

El continuo esfuerzo por auxiliarlo fue en vano y, finalmente, organismos de socorro atendieron la emergencia, aunque ya no pudieron salvarle la vida.

¿Qué son Las Gachas en Santander?

Las Gachas es un paraje natural de gran reconocimiento turístico que cuenta con cerca de 600 formaciones rocosas en forma de pozos.

RELACIONADO Bebé recién nacida fue hallada en brazos de un hombre en el Terminal Salitre sin pruebas de parentesco

La mayoría son visitadas por bañistas que buscan experimentar la sensación de estar en jacuzzis naturales, sin embargo, existen dos cavidades específicas que están señalizadas como zonas de prohibición absoluta, dado el riesgo que representan por su profundidad y la fuerza de las corrientes internas.

Precisamente en una de estas se produjo la tragedia.

¿Qué hacer si visita Las Gachas, en Santander?

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, lamentó lo ocurrido y envió un mensaje de prevención a quienes visitan este lugar:

RELACIONADO Capturan a tres personas que usaban menores para ofrecer servicios sexuales y grabar pornografía en Santander

Este lamentable hecho enlutece a una familia en el territorio santandereano y pedimos también la cordura en la previsión, en el uso, en el acompañamiento, en cumplir las medidas de las personas que se encuentran en Las Gachas para poder trabajar en la seguridad y convivencia ciudadana y poder disfrutar de estos espacios naturales de forma tranquila.

El funcionario hizo un llamado a respetar las recomendaciones de seguridad y a no arriesgarse en sectores que están debidamente restringidos, ya que no hacerlo puede desencadenar emergencias como la ocurrida.