Video revela fiesta de amor y amistad con licor y música dentro de la cárcel El Bosque en Barranquilla

La Procuraduría ya indagación previa contra los funcionarios de la penitenciaría de Barranquilla.

septiembre 30 de 2025
10:56 a. m.
Durante el fin de semana, se conocieron videos que circularon en redes sociales mostrando una celebración al interior de la penitenciaría de mediana seguridad El Bosque, en Barranquilla.

En las imágenes se observa a varios internos compartiendo, ingiriendo cerveza y en medio de lo que aparenta ser una fiesta con música a alto volumen.

El hecho hizo que la Procuraduría abriera una indagación previa contra los funcionarios adscritos a este penal.

Abren investigación por fiesta al interior de la cárcel El Bosque en Barranquilla

La Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico informó que ordenó una inspección directa a las instalaciones y que solicitará información detalla a la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Esto sería con el fin de determinar quiénes facilitaron o permitieron la entrada de bebidas alcohólicas al penal y cómo se organizó dicha reunión.

No descartan el uso de estupefacientes en la fiesta de la cárcel El Bosque

Las imágenes que se viralizaron muestran a internos dentro de una celda compartiendo cervezas y celebrando como si se tratara de una fiesta privada.

Aunque no hay evidencia directa en video, las autoridades no descartan que en medio del encuentro también se hubiera consumido otro tipo de sustancias alucinógenas.

Luis Trejos, analista de seguridad, advirtió que este episodio deja ver un problema de fondo en las cárceles:

Nuevamente se pone sobre la mesa una aplazada discusión que hay que dar en torno al Inpec o elementos del Inpec que lastimosamente han servido como dinamizadores del delito al interior de las cárceles, especialmente porque facilitan el ingreso de los celulares, pero como lo vimos en el día de ayer, también bebidas alcohólicas y otro tipo de sustancias.

Finalmente, la investigación en curso de la Procuraduría será clave para establecer si hubo complicidad directa de funcionarios en la organización de la fiesta y cuáles serán las responsabilidades que deberán asumirse por este hecho.

