CANAL RCN
Colombia

¿Qué pasará con los apoyos de transporte para jóvenes a la E tras el alza del pasaje en Bogotá?

La Alcaldía ya aclaró el futuro de los apoyos de transporte para estudiantes en condición de pobreza y vulnerabilidad.

Jóvenes a la E
Foto: Alcaldía de Bogotá

Valentina Bernal

enero 12 de 2026
08:09 a. m.
El anuncio del incremento en la tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que entrará en vigencia el 14 de enero, alertó a miles de usuarios en Bogotá.

La preocupación se concentró especialmente en los beneficiarios de jóvenes a la E que dependen del transporte público para acceder a la educación superior y que enfrentan limitaciones económicas.

Ante este escenario, el Distrito se pronunció para despejar una de las principales dudas: qué ocurrirá con los apoyos de transporte para este grupo.

¿Jóvenes a la E tendrán subsidio de transporte?

Frente al ajuste tarifario del SITP, la administración distrital confirmó que los beneficiarios del programa Jóvenes a la E mantendrán durante 2026 los apoyos en especie para el transporte público, pese al aumento del pasaje.

Este respaldo continuará dirigido a jóvenes clasificados en los niveles A1 a B7 del Sisbén, es decir, población en condición de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica.

El objetivo, según lo informado, es evitar que el costo del transporte se convierta en una barrera para la continuidad académica de los estudiantes.

¿Cuántos jóvenes tienen acceso a este beneficio?

Entre 2024 y 2025, Atenea y Transmilenio adelantaron tres ciclos de habilitación, mediante los cuales 13.087 jóvenes accedieron a estos apoyos de transporte. Para ello, se destinó una inversión superior a los 2.000 millones de pesos, recursos que contribuyeron de forma directa al fortalecimiento del acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

Cabe mencionar que, el aumento que regirá desde 2026 establece una tarifa unificada de $3.550 para los servicios troncales de Transmilenio, TransmiZonal y TransmiCable, lo que representa un incremento del 10,9 %.

