CANAL RCN
Colombia

Jóvenes en Colombia pueden reemplazar el servicio militar con otras actividades: así obtienen la libreta

Los jóvenes en Colombia ya pueden reemplazar el servicio militar obligatorio con actividades de gestión del riesgo y procesos comunitarios. Conoce cómo funciona esta nueva modalidad.

Servicio militar a cabio de actividades de gestión del riesgo
Foto: UNGDR y Ejército Nacional

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
01:48 p. m.
En Colombia, un grupo de jóvenes está marcando un nuevo camino para cumplir con la obligación del servicio militar.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) presentó a los primeros 60 participantes que prestarán su servicio bajo una modalidad completamente distinta que tiene que ver con actividades de gestión del riesgo.

Estas hace referencia al cambio climático y fortalecimiento comunitario. Se trata del Servicio Social para la Paz, una apuesta que busca transformar el rol de la juventud en el país y abrir nuevas oportunidades de aporte social.

Así es el nuevo servicio para jóvenes en Colombia

Según la UNGRD, los jóvenes podrán apoyar procesos de comprensión y prevención del riesgo en sus comunidades, así como tareas clave en educación, monitoreo comunitario y sistemas de alerta temprana.

Durante su servicio, acompañarán a entidades como la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil, el Servicio Geológico Colombiano, Parques Nacionales y el IDIGER, integrándose a equipos que trabajan a diario en la protección de la vida y el ambiente.

Esta iniciativa está alineada con la política de paz total del Gobierno y con los compromisos derivados de los acuerdos de paz de 2016. La modalidad se construyó sobre la idea de que el servicio militar también puede ser una experiencia de construcción social, pedagógica y comunitaria.

Para ello, se habilitaron 11 líneas de acción, entre ellas alfabetización digital, trabajo con víctimas, promoción de políticas de paz, protección ambiental, vigías del patrimonio y actividades de gestión del riesgo y cambio climático.

Una generación que eligió servir desde la paz

Este primer grupo acompañará labores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Sincelejo, Valledupar y Popayán.

También estarán presentes en municipios como Uribia, Tierra Alta, Funza, Ocaña, Puracé, Mariquita, El Bagre y La Uribe, donde apoyarán procesos educativos, tareas de prevención y proyectos comunitarios.

Al finalizar su servicio, los jóvenes recibirán un certificado equivalente a la libreta militar, junto con una certificación de primer empleo que validará la experiencia ganada durante su labor.

Además, contarán con un auxilio económico mensual cercano al 80 % de lo que recibe un soldado regular, lo que busca facilitar su sostenibilidad mientras aportan al país.

A la fecha, más de 400 jóvenes ya hacen parte de la primera generación del Servicio Social para la Paz, una apuesta que propone una alternativa al servicio militar obligatorio y que impulsa una cultura basada en la prevención, la solidaridad y el cuidado del territorio.

