Cambios en la libreta militar: Ejército explica cómo actualizar datos personales

El Ejército Nacional abrió la puerta a un cambio clave para miles de colombianos, pues ahora es posible actualizar datos sensibles en la libreta militar cuando ya fueron modificados en la cédula o en el registro civil ante la Registraduría.

Esto se refiere a nombre, componente sexo y otros datos que, si no coinciden entre documentos, pueden generar problemas al momento de buscar empleo, acceder a estudios, firmar contratos o adelantar trámites de propiedad.

¿Por qué importa actualizar la libreta militar?

La libreta militar sigue siendo un documento exigido en múltiples escenarios laborales y educativos, especialmente para hombres y personas cuya situación militar está sujeta a verificación.

Si la información de la libreta no coincide con la cédula, pueden surgir dudas sobre la identidad, retrasos en procesos de contratación o incluso trabas en notarías y entidades públicas.

Además, el tema toca directamente el derecho a la identidad de género. El Ministerio de Justicia ya había explicado que quienes cambian el componente sexo en sus documentos de identidad pueden, a la vez, adelantar trámites para ajustar su situación militar conforme a esa realidad jurídica.

En paralelo, la Corte Constitucional ordenó recientemente al Ejército incorporar el marcador “no binario” en sus sistemas de información para definir la situación militar, lo que refuerza la obligación institucional de reconocer y ajustar los registros a la identidad de cada persona.

Paso a paso para cambiar datos en la libreta militar

El trámite se puede iniciar en la página oficial de la libreta militar o de forma presencial en cualquier distrito militar. La persona debe diligenciar un formulario institucional y adjuntar:

Copia de la cédula de ciudadanía actualizada.

Copia de la identificación de los padres, o de uno de ellos.

Certificación de ingresos o, si no los tiene, una declaración simple sobre su situación.

Una vez enviada la información, el distrito militar verifica los documentos y, si todo está en orden, envía un correo electrónico con la fecha, hora y lugar de la cita.

En esa etapa se define el valor de la cuota de compensación militar, se carga la fotografía requerida y se formaliza la actualización. Tras el pago en los bancos autorizados o en línea, el ciudadano debe regresar con el recibo y la foto.