Caso Jorge Uribe: este es el plan que habría ideado su hermano Juan Carlos para huir

El asesinato del reconocido empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano ha generado varias incógnitas. En un giro sorpresivo, los señalamientos se encaminan a que el determinador habría sido su hermano, Juan Carlos.

RELACIONADO Fiscalía revela cronología clave en el asesinato de Jorge Hernando Uribe

Este caso empezó el 6 de abril de 2025. Jorge Hernando fue reportado como desaparecido. Sus restos fueron hallados en los cinco días posteriores, el 11 de abril. La última vez que se supo algo de él fue en la tarde del día de la desaparición, cuando se reunió a almorzar con su hermano.

Le puede interesar: Fiscalía advirtió que Juan Carlos Uribe podría salir del país tras el asesinato de su hermano

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Jorge Hernando Uribe?

A Juan Carlos lo imputaron por desaparición forzada y homicidio agravado. Sin embargo, lo dejaron en libertad mientras avanza el proceso.

Durante el programa Aquí y Ahora de La FM, se reveló una primicia sobre este caso. En medio de la audiencia, la fiscal reveló que Juan Carlos habría tenido la intención de salir del país.

“Juan Carlos ha considerado programar un viaje y dice que de vacaciones afuera del país, después de la realización del Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea, llevado a cabo en los primeros días del mes de septiembre”, detalló la fiscal.

¿Juan Carlos habría querido fugarse en otro país?

Las pesquisas apuntan entonces que, gracias a su facilidad para los viajes, Juan Carlos tenía todo listo para salir de Colombia. Su abogada cuestionó esta información: “Irse de vacaciones es diferente a fugarse, sobre todo con quien tiene arraigo familiar y ha colaborado con la investigación”.

RELACIONADO Hija de Jorge Hernando Uribe exige justicia tras asesinato y liberación de Juan Carlos Uribe

En entrevista con Noticias RCN, la hija de Jorge Hernando, Alejandra Uribe, se refirió sobre el posible riesgo que genera una eventual fuga de su tío: “Yo lo único que pido es que se haga justicia, que toda la verdad salga a la luz (…) Es imposible lo que pasa hoy de dejarlo en libre con todas las pruebas contundentes (…) Se puede escapar y dañar todo el proceso”.