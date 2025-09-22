Hija de Jorge Hernando Uribe exige justicia tras asesinato y liberación de Juan Carlos Uribe

El asesinato del empresario caleño Jorge Hernando Uribe ha conmocionado al país, y su familia exige justicia tras la reciente liberación del principal sospechoso.

RELACIONADO Juan Carlos Uribe no aceptó los cargos por el homicidio de su hermano en Cali

Alejandra Uribe, hija de la víctima, expresó su indignación por la decisión judicial que dejó en libertad a Juan Carlos Uribe, hermano del fallecido y presunto determinador del crimen.

Alejandra Uribe reveló detalles impactantes sobre la relación entre su padre y su tío, describiendo actos que sugieren envidia por parte de Juan Carlos.

"La relación entre Juan Carlos Uribe y mi papá, él sí tuvo, sí tenía algunos actos de como que uno podría pensar que envidia", afirmó Alejandra en una entrevista con Noticias RCN.

Las sospechas de Alejandra Uribe tras el asesinato de su padre

La hija del empresario asesinado también cuestionó varios aspectos sospechosos del caso. "¿Por qué mi tía Lucero Uribe y Juan Carlos Uribe tenían los anillos de mi papá en el apartamento? Un mes antes de que mataran a mi papá, ¿por qué Lucero Uribe, la hermana de mi papá, cambió de edificio?", preguntó Alejandra, evidenciando irregularidades en el comportamiento de los familiares.

El caso tomó giro inesperado, considerando que el pasado 16 de abril fue el mismo Juan Carlos Uribe quien informó sobre la desaparición de su hermano. "Después de 11 días de angustiosa búsqueda hemos encontrado a nuestro amado hermano. Como familia nos sentimos devastados por esta irreparable pérdida", declaró en sus redes sociales.

¿Qué sigue tras la decisión de libertad de Juan Carlos Uribe?

Alejandra Uribe también compartió que su padre nunca sospechó de su hermano: "Es que lo que más me duele es ver haber visto a mi papá cuando me decía: 'mamita tengo una felicidad porque ahora ya voy a tener un cuarto aquí en el, mis hermanos son tan lindos'".

La familia insiste en que existen intereses económicos que deben ser esclarecidos para que se haga justicia. Mientras tanto, las autoridades mantienen activa la búsqueda de otros sospechosos implicados en el crimen.

La Fiscalía ha apelado la decisión de libertad del empresario Juan Carlos Uribe, y se espera que en segunda instancia un juez pueda revocar dicha libertad. El caso continúa en investigación, y la familia Uribe exige que no quede en la impunidad.

Este caso fue comparado con otros crímenes familiares notorios, como el de Caín y Abel, y el de Jhonier y Mauricio Leal, evidenciando similitudes en la dinámica de conflictos familiares que desembocan en tragedia.