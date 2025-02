Juan Guillermo Monsalve: lo que se sabe de la supuesta agresión y daños en su celda

Crece la controversia por la supuesta agresión contra Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, durante una inspección del Inpec en su lugar de reclusión.

Pese a que su abogado fue quien hizo la denuncia, Monsalve no mencionó ninguna agresión. Únicamente pidió al Inpec, arreglar los daños en la puerta de su celda.

Se conocieron algunas imágenes de cómo quedó la celda del polémico testigo en el caso del exmandatario y exsenador de la República, tras un operativo sorpresa. Según se estableció, existen distintos rumores de que Monsalve tendría elementos prohibidos en la celda.

“Se busca dentro de una casa fiscal que él tiene por seguridad, inclusive él no convive con otras PPL (personas privadas de la libertad), que se tiene por seguridad y se tiene información a través de vías públicas y redes sociales que ha infringido en varias ocasiones el reglamento”, manifestó la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.

Desde la defensa de Monsalve cuestionaron la forma del operativo de rigor, incluso se habló de golpes; a lo que respondió el sindicato del Inpec:

“No comprendemos por qué algunas personas con injerencia en la política lo que quieren es lapidar el Inpec, y darle un tinte político a este proceso que tiene en vilo a todo el país”, dijo Óscar Robayo, integrante del sindicato de la entidad.

Y es que el mismo Inpec, ante las denuncias que se pusieron de presente, le tomó una entrevista al testigo Monsalve, que no quiso poner ninguna irregularidad por parte del operativo.

“¿Desea usted poner alguna clase de denuncio penal? Contestó, no. Yo no soy de denuncios, pero sí deseo me organicen la puerta como estaba por mi seguridad. Preguntado: ¿desea corregir algo o enmendar a la presente diligencia?; contestó, no”.

Tras el episodio, Juan Guillermo Monsalve será trasladado este 27 de febrero a los juzgados, para que declare en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe.