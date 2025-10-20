CANAL RCN
Colombia

Judicializan a adulto mayor que habría asesinado a su vecina en Santander

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el pasado marzo cuando la víctima transitaba por una zona rural y fue atacada en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
05:49 p. m.
La Fiscalía General de la Nación confirmó este lunes que, en el municipio de Onzaga, Santander, presentó ante un juez de control de garantías a un hombre de 78 años.

Hombre de 78 años asesinó a su vecina en Santander

El hombre es acusado de ser el responsable de la muerte de una mujer de 53 años, quien era su vecina en la vereda Altamira.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el pasado 10 de marzo, cuando la víctima transitaba por una zona rural y fue atacada en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante.

“La Fiscalía General de la Nación judicializó, ante un juez con función de control de garantías del municipio de Onzaga (Santander), a un hombre de 78 años señalado causar la muerte de una mujer de 53 años”, detalló la Fiscalía.

Las autoridades establecieron que entre ambos existían diferencias relacionadas con los límites de sus propiedades, algo que habría desencadenado el fatal desenlace.

Adicionalmente, se conoció que estos problemas ya se habían presentado anteriormente. El ente acusador imputó al adulto mayor el delito de homicidio agravado, aunque este no aceptó los cargos.

Judicializan a hombre mayor que asesinó a su vecina

Sin embargo, por su avanzada edad y su estado de salud, el juez determinó que lo pertinente era imponerle una medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar las circunstancias exactas que rodearon el crimen.

“Los hechos investigados ocurrieron el pasado 10 de marzo en la vereda Altamira del referido municipio. La investigación determinó que el crimen ocurrió cuando la mujer transitaba por un lugar despoblado. Allí, el hombre la habría atacado en múltiples oportunidades a la víctima con un arma corto contundente”.

