Capturados dos policías por presunto secuestro de comerciante en el Catatumbo

Dos miembros activos de la Policía Nacional fueron capturados por su presunta participación en el secuestro del comerciante Álvaro Antonio Páez Ortiz, propietario de varias panaderías en los municipios de Ocaña y Ábrego, en el departamento de Norte de Santander.

El hecho ocurrió el pasado 11 de octubre, cuando Páez fue interceptado por hombres armados en la vía que comunica a Ábrego con Ocaña. Luego de amenazarlo, lo trasladaron hacia la región del Catatumbo, donde exigieron 100 millones de pesos por su liberación.

Autoridades rastrearon llamadas extorsivas para encontrarlo

El Gaula de la Policía y el Ejército lograron ubicar al comerciante en una finca de Ábrego tras el rastreo de llamadas extorsivas. Durante la operación de rescate fueron capturadas seis personas, entre ellas un patrullero.

El operativo también logró la incautación de dos escopetas, un fusil traumático, munición, una granada de fragmentación, dos radios de comunicación, trece teléfonos celulares, una camioneta y prendas de uso de las Fuerzas Militares.

En el curso de la investigación también fue detenido un capitán, quien fue comandante de la Policía en Ábrego. El oficial, que se encontraba en permiso por “calamidad familiar”, fue sorprendido en una vivienda del municipio con una granada en su poder.

Presuntos responsables se encuentran a disposición de la justicia

Las autoridades locales señalaron que el capitán presuntamente planeó el secuestro en colaboración con presuntos integrantes de grupos armados ilegales. Tanto él como el patrullero y los demás implicados fueron puestos a disposición de la justicia.

Según el reporte policial, el comerciante regresó ileso a la libertad tras nueve días de cautiverio y ya se encuentra sano y salvo con su familia.