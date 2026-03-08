Ministerio de Justicia confirma ataque cibernético con ransomware

El Ministerio de Justicia y del Derecho fue víctima de un ataque cibernético mediante un virus tipo ransomware que comprometió parte de su infraestructura tecnológica y afectó la disponibilidad de algunos de sus servicios. La ministra Cielo Rusinque confirmó el hecho este lunes y rechazó “de manera categórica este ataque contra la infraestructura tecnológica del Estado”.

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La funcionaria hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y demás autoridades competentes para que adelanten con rapidez las investigaciones que permitan esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Protocolos de contención y recuperación

Según Rusinque, desde que se detectó el ataque se activaron de manera inmediata los protocolos de ciberseguridad y contención, incluyendo el aislamiento preventivo de los sistemas comprometidos para evitar su propagación.

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La cartera ministerial expresó que trabaja de manera articulada con el equipo especializado del Ministerio TIC y otras autoridades para contener el incidente, determinar su alcance y avanzar en la recuperación segura de los sistemas. La ministra aseguró que “no cederemos ante este tipo de ataques y continuaremos fortaleciendo nuestras capacidades de ciberseguridad para proteger la información institucional”.

Confirmación del ministro designado Iván Cancino

El ataque también fue confirmado por el ministro de Justicia designado del gabinete entrante, Iván Cancino.

“Al parecer, ocurrió un ataque cibernético contra los sistemas del Ministerio de Justicia. Pido a las autoridades actuar con rapidez para verificar quién fue el responsable y cuál fue el propósito de este ataque”, señaló Cancino en redes sociales.