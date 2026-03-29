Judicializan a inspector de la Policía de Soacha que habría agredido sexualmente a tres mujeres
Los casos contra tres guardas de seguridad ocurrieron entre 2022 y 2025 en las instalaciones de la inspección de la Policía de Soacha.
Noticias RCN
12:27 p. m.
El inspector sexto de Policía de Soacha, en Cundinamarca, José Arturo Figueredo, fue judicializado como presunto responsable de hechos de violencia sexual contra tres guardas de seguridad.
Tres mujeres de 23, 30 y 42 años, quienes fueron víctimas de insinuaciones íntimas y agresiones de tipo sexual dentro de las instalaciones de la inspección entre 2022 y 2025.
"Las denuncias recibidas y los elementos materiales probatorios recaudados dan cuenta de que Figueredo presuntamente aprovechó el temor de las guardas de vigilancia, así como la posición dominante y de jerarquía que ejercía sobre ellas, para someterlas a actos en contra de su voluntad durante los turnos de trabajo", señala la Fiscalía.
Inspector de Policía de Soacha es acusado de acceso carnal violento
Agregó que el inspector habría abusado sexualmente de una de las víctimas. Le fueron imputados los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento.
"Se le están imputando dos delitos, el de acceso carnal violento en una oportunidad y el de acto sexual violento en nueve oportunidades", dijo la fiscal del caso.
Figueredo no aceptó los cargos, fue cobijado con medida de aseguramiento en su lugar de residencia con monitoreo de dispositivo electrónico.