Revelan la identidad del octavo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe: ¿Qué rol habría tenido?

En las últimas horas, fue judicializado el octavo implicado en el magnicidio del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay.

Este crimen ocurrió en la tarde del sábado 7 de junio. Uribe Turbay, quien tenía aspiraciones presidenciales para el otro año, se encontraba en el parque El Golfito en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

¿Quiénes son los implicados en el caso?

En el público había un joven conocido como ‘Tianz’, quien aparentaba escucharlo detenidamente a pocos metros. Los presentes grabaron el momento en el que el menor sacó un arma y le disparó.

El senador fue llevado a la unidad de cuidados intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe, en donde permaneció durante más de dos meses. Sin embargo, falleció en la madrugada del 11 de agosto a los 39 años.

Hasta el momento, habían sido siete las personas capturadas. La cabeza de la estructura fue Elder José Arteaga Hernández, más conocido como ‘Chipii’ o ‘El Costeño’. Este hombre habría sido la mente material del crimen, contactando al resto de implicados, brindando los insumos e impartiendo órdenes.

El segundo nombre importante es el de William Fernando González Cruz, alias El Hermano o El Viejo. Al parecer, fue la mano derecha de ‘El Costeño’ y presuntamente ayudó en la logística.

El papel de ‘El Caleño’: octavo implicado

Katerine Andrea Martínez, conocida como ‘Gabriela’ o ‘Andrea’ es la tercera persona de la lista. Se cree que recibió la pistola Glock que después le entregó a ‘El Costeño’ y que terminó en manos del adolescente. Su captura se dio en Florencia, Caquetá.

RELACIONADO Revelan las reseñas de implicados en el magnicidio de Miguel Uribe tras su traslado a cárceles de máxima seguridad

También aparece Cristian Camilo González Ardila, a quien presuntamente le dieron la orden de recoger a ‘Tianz’ para emprender la huida. Carlos Eduardo Mora González o ‘El Veneco’ manejó el carro en el que huyeron los implicados y ya fue condenado a 21 años de prisión.

El sexto nombre de la lista es Daniel Barragán Ovalle o ‘Harold’, quien presuntamente ayudó en la escogencia del sicario. La última persona justamente es ‘Tianz’, quien ya recibió una sanción de siete años en un centro especializado.

Recientemente se supo que la octava persona es Jhorman David Mora Silva o alias ‘El Caleño’. Se cree que también aportó en la elección del adolescente. Un punto importante es que desde mayo se encuentra en una cárcel luego de ser condenado por un caso de hurto.

Las pesquisas apuntan que contactó a ‘Tianz’ por videollamada y habría hablado con ‘El Costeño’ para coordinar el crimen.