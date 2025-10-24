CANAL RCN
Colombia

Revelan la identidad del octavo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe: ¿Qué rol habría tenido?

Esta persona, quien está privada de la libertad, habría hablado con ‘Tianz’, el joven que accionó el arma.

Octavo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe.
Octavo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe. Foto: Senado | Fiscalía.

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
09:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, fue judicializado el octavo implicado en el magnicidio del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay.

Magnicidio Miguel Uribe: condenan a alias El Veneco, uno de los conductores del plan criminal
RELACIONADO

Magnicidio Miguel Uribe: condenan a alias El Veneco, uno de los conductores del plan criminal

Este crimen ocurrió en la tarde del sábado 7 de junio. Uribe Turbay, quien tenía aspiraciones presidenciales para el otro año, se encontraba en el parque El Golfito en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

¿Quiénes son los implicados en el caso?

En el público había un joven conocido como ‘Tianz’, quien aparentaba escucharlo detenidamente a pocos metros. Los presentes grabaron el momento en el que el menor sacó un arma y le disparó.

El senador fue llevado a la unidad de cuidados intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe, en donde permaneció durante más de dos meses. Sin embargo, falleció en la madrugada del 11 de agosto a los 39 años.

Hasta el momento, habían sido siete las personas capturadas. La cabeza de la estructura fue Elder José Arteaga Hernández, más conocido como ‘Chipii’ o ‘El Costeño’. Este hombre habría sido la mente material del crimen, contactando al resto de implicados, brindando los insumos e impartiendo órdenes.

El segundo nombre importante es el de William Fernando González Cruz, alias El Hermano o El Viejo. Al parecer, fue la mano derecha de ‘El Costeño’ y presuntamente ayudó en la logística.

El papel de ‘El Caleño’: octavo implicado

Katerine Andrea Martínez, conocida como ‘Gabriela’ o ‘Andrea’ es la tercera persona de la lista. Se cree que recibió la pistola Glock que después le entregó a ‘El Costeño’ y que terminó en manos del adolescente. Su captura se dio en Florencia, Caquetá.

Revelan las reseñas de implicados en el magnicidio de Miguel Uribe tras su traslado a cárceles de máxima seguridad
RELACIONADO

Revelan las reseñas de implicados en el magnicidio de Miguel Uribe tras su traslado a cárceles de máxima seguridad

También aparece Cristian Camilo González Ardila, a quien presuntamente le dieron la orden de recoger a ‘Tianz’ para emprender la huida. Carlos Eduardo Mora González o ‘El Veneco’ manejó el carro en el que huyeron los implicados y ya fue condenado a 21 años de prisión.

El sexto nombre de la lista es Daniel Barragán Ovalle o ‘Harold’, quien presuntamente ayudó en la escogencia del sicario. La última persona justamente es ‘Tianz’, quien ya recibió una sanción de siete años en un centro especializado.

Recientemente se supo que la octava persona es Jhorman David Mora Silva o alias ‘El Caleño’. Se cree que también aportó en la elección del adolescente. Un punto importante es que desde mayo se encuentra en una cárcel luego de ser condenado por un caso de hurto.

Las pesquisas apuntan que contactó a ‘Tianz’ por videollamada y habría hablado con ‘El Costeño’ para coordinar el crimen.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Bogotanos tiene plazo hasta el 29 de octubre para inscribir a sus mascotas en programa de esterilización gratuito

Cancillería

“No contribuye a la normalización de las relaciones”: Cancillería sobre inclusión de Petro y su círculo en la lista Clinton

Abuso a menores

Reconocida academia de danza denunció a uno de sus docentes por presuntos abusos sexuales contra sus alumnas

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 24 de octubre de 2025

¿Será que obtuvo el dinero extra que esperaba en el sorteo del Super Astro Luna de este 24 de octubre? Descubra el resultado exacto.

Nicolás Maduro

"Se están inventando una guerra": Maduro respondió al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Esto fue lo que dijo luego del envío de un portaviones, buques de guerra y aeronaves.

Selección Colombia Femenina

Colombia pisó fuerte y goleó a Perú en su debut de la Liga de Naciones: vea los goles

Gustavo Petro

Vidente hizo contundente predicción sobre Gustavo Petro en medio de la tensión con Estados Unidos

Alimentos

Dormir mejor empieza en la mesa: estos son los alimentos que ayudan a conciliar el sueño