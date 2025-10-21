CANAL RCN
Colombia

Magnicidio Miguel Uribe: condenan a alias El Veneco, uno de los conductores del plan criminal

Se trata de la segundas condena obtenida por la Fiscalía en el homicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
01:15 p. m.
Este 21 de octubre se conoció la segunda condena por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Se trata de Carlos Eduardo Mora, alias El Veneco, el conductor del vehículo que aparece en uno de los primeros videos que se convirtió clave en la investigación.

A través de un preacuerdo por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir, un juez lo condenó a 21 años de prisión.

Esta es la segunda condena que se da en el crimen de Miguel Uribe, la primera fue proferida a alias Tianz, el menor de 15 años que disparó contra el senador.

El prontuario criminal de Carlos Eduardo Mora, el segundo condenado del caso Miguel Uribe

En febrero de 2024, Mora fue capturado en flagrancia en Caquetá, por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, proceso que actualmente sigue activo. Sin embargo, un juez de control de garantías tomó la decisión de dejarlo en libertad.

La captura se habría dado por el hallazgo de un proveedor y municiones para fusil. En dicho procedimiento, también se incautó un vehículo en el que Mora se movilizaba en el momento de la captura.

Hacia septiembre de 2024, la Fiscalía realizó la audiencia de acusación y aunque el proceso avanzó, Carlos Mora se volvió a declarar inocente por los delitos que se le imputaron.

¿Quién es alias El Veneco y cuál fue su papel en el crimen de Miguel Uribe?

Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, es la persona a quien la Fiscalía le atribuyó un papel clave en la ejecución logística del magnicidio.

De acuerdo con las investigaciones, habría sido el encargado de reconocer el sitio exacto donde se perpetró el crimen y de poner a disposición un vehículo que sirvió para transportar a otros implicados, movilizar a quienes participaron directamente y facilitar la entrega del arma de fuego al menor de edad que disparó contra Uribe.

Según el ente investigador, a él se le habría ofrecido una recompensa de cinco millones de pesos como pago por su participación en el plan criminal.

