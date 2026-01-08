Filtran chats de víctimas de grooming: pedófilos acechan en redes a menores de edad

De acuerdo con la definición de las autoridades, se trata de un delito cibernético y sexual que afecta directamente a los niños. Consiste en que hombres, incluso mujeres, buscan ganarse la confianza de los menores para poder obtener de ellos contenido íntimo o encuentros sexuales.

Lo hacen con el fin de proponer un encuentro físico para poder abusar sexualmente de las víctimas. Incluso ese tipo de contenido, en algunas ocasiones, es vendido en algunas plataformas.

Noticias RCN conoció una de las conversaciones donde la víctima era amenazada debido a que no quería acceder a las peticiones del agresor.

‘Te Protejo Colombia’, quienes hacen parte de ‘Red Papás, en 2005 recibieron 43.464 reportes y alertaron de una aplicación donde los menores estaban siendo contactados para subir este tipo de contenido sexual, logrando que se eliminara esa plataforma en Colombia y se extendió a otros países.

Chats de una víctima de grooming en Colombia

Las redes sociales se han convertido en un riesgo para los menores. Uno de los principales en Colombia es el grooming, donde pedófilos ubican a los menores, se ganan su confianza y luego, bajo manipulación o amenazas, hacen que accedan a entregar contenido íntimo.

Noticias RCN conoció los chats de una víctima de esta modalidad de delito sexual y cibernético con su agresor:

-Víctima: Mira, dijiste que no ibas a subir nada, que no querías meternos en problemas.

-Agresor: “Sí, pero dije que teníamos que arreglar y usted no está arreglando.

-Víctima: “Ya, pero porque tú quieras. No tenemos por qué hacer un show de desnudarnos y que tú lo grabes.

-Agresor: “Te recuerdo que tengo fotos y videos tuyos. Ya veremos quién tiene más que perder.

Te Protejo Colombia de ‘Red Papás’ logró identificar 10 casos similares y lograron la eliminación de una aplicación que era utilizada con este fin.

Los casos se registraron en Medellín, Bogotá, Cali y Bucaramanga. Las víctimas tenían entre los 13 y 15 años.

Señales de alerta para identificar a menores víctimas de grooming

Hay varias señales que podrían indicar que los menores podrían ser víctimas de estos delincuentes, así lo indicó el teniente coronel Adrián Vega jefe del Centro Cibernético de La Sijín:

El cambio de humor

El esconder los celulares cuando alguien se acerca

El estar solo o aislado

Recomendaciones para padres de posibles víctimas de grooming