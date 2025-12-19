Niegan la medida de aseguramiento contra Nicolás Petro y le tumbaron dos delitos

Este 19 de diciembre, hubo una importante decisión sobre un proceso contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. La tomó el Juzgado 14 de control de garantías de Barranquilla.

El juez negó la medida de aseguramiento en su contra, por lo que no irá a la cárcel ni tendrá prisión domiciliaria, aunque sigue el proceso. Además, le tumbó dos de los cuatro delitos que le imputó la Fiscalía: tráfico de influencias y falsedad en documento público.

¿Por qué no lo enviaron a la cárcel?

Para el togado, no existe riesgo de fuga, debido a que, si esa era su intención, ya lo hubiese hecho. Petro Burgos entonces deberá seguir respondiendo por peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

Cabe mencionar que los hechos corresponden al caso de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) cuando él era diputado. Se cree que varios y millonarios contratos de la Gobernación del Atlántico fueron redireccionados para beneficiar a la fundación.

¿Qué es el caso Fucoso?

La Fiscalía había pedido medida de aseguramiento, asegurando que el redireccionamiento presuntamente generó beneficios para él y terceros. A su vez, conllevó en una afectación para las finanzas públicas.

Si bien el ente acusador presentó la solicitud, esta no fue compartida por la Procuraduría. Al igual que lo que terminó decidiendo el juez, no había motivos que demostraran la necesidad para que quedara privado de la libertad.

Volviendo al tema de los contratos, unas de las pruebas más importantes son los chats de Daysuris ‘Day’ Vásquez (su expareja) con Gustavo de la Ossa (fundador de Fucoso). Supuestamente, muestran cómo habría sido la coordinación para el entramado.

Cabe recordar que Petro Burgos fue diputado entre el 1 de enero de 2020 y 8 de agosto de 2023. Actualmente, está afrontando otro proceso por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Investigan si presuntamente recibió una alta cantidad de dinero que pretendía llegar a la campaña de su papá en 2022.