Este 26 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, tras la lectura de los nuevos delitos que se le señalan, el exdiputado del Atlántico no aceptó ninguno de ellos.

En medio de la diligencia, la Fiscalía retiró el delito de falso testimonio contra y aseguró que los hechos se enmarcan en el delito de falsedad ideológica en documento público.

Estos son los nuevos delitos que le imputaron formalmente a Nicolás Petro

Después de 11 aplazamientos, continuó la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro, en la que la Fiscalía lo acusó formalmente de otros delitos:

Según el ente acusador, Nicolás Petro es señalado de haber incurrido en cinco nuevos delitos: interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y falsedad en documento público.

En medio de la diligencia, se le preguntó al procesado si aceptaba o no los cargos señalados, a lo que respondió:

No, no acepto.

El cargo que le quitaron a Nicolás Petro en la nueva imputación

Durante la audiencia, Nicolás Petro no aceptó ninguno de los cargos de su nueva imputación, en la que la Fiscalía le retiró el delito de falso testimonio y lo reemplazó por falsedad ideológica en documento público.

De los seis delitos que inicialmente se le imputarían, le fueron acusados cinco más.

De acuerdo con la Fiscalía, solicitará en la próxima diligencia la medida de aseguramiento en centro carcelario.