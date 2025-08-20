CANAL RCN
Colombia

Juez reanudó concurso de méritos de la Fiscalía tras suspensión provisional

La juez Novena Laboral del Circuito de Barranquilla había suspendido provisionalmente la prueba que se aplicará este fin de semana.

FOTO: Freepik

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
05:06 p. m.
El Concurso de Méritos de la Fiscalía General de la Nación se realizará este domingo 24 de agosto en las 32 ciudades capitales de Colombia, a pesar de haber sido suspendido provisionalmente por parte del Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla.

La Fiscalía confirmó este 20 de agosto que la juez Novena Laboral del Circuito de Barranquilla levantó la medida provisional de suspender las pruebas escritas del Concurso de Méritos FGN 2024.

Al acoger los argumentos y pruebas expuestos por la entidad, el juzgado admitió que aportaron “elementos de juicio de gran calado que deben ser sopesados, entre ellos la alternativa de permitir el examen del accionante en igualdad de condiciones que los demás participantes con miras a evitarse el perjuicio irremediable”, cuya validez estará supeditada a la decisión definitiva de la acción de tutela.

Más de 98.000 personas se inscribieron en todo el país para presentar las pruebas de conocimientos. Las 4.000 vacantes disponibles son para cargos, desde auxiliares y conductores hasta fiscales delegados ante el Tribunal del Distrito.

¿Por qué fue suspendido el concurso de la Fiscalía?

Nelson Uribe Martínez, uno de los ciudadanos que aspiró a participar en el proceso, presentó una tutela luego de que su inscripción fuera denegada. Según la Universidad Libre, organización encargada del concurso, aseguró que su experiencia como docente no era equivalente a la experiencia como abogado que exigía la convocatoria.

La jueza Amelia Rondón Bohórquez, del Juzgado 9 Laboral de Barranquilla, revisó la tutela interpuesta por el ciudadano y concedió la medida provisional advirtiendo que se habrían presentado errores al no aceptar la inscripción del ciudadano en el concurso.

Esto dijo la Fiscalía sobre la suspensión del concurso

“Como alternativa menos lesiva, se solicita autorizar la citación preventiva de todos los aspirantes, incluido el accionante, para la fecha prevista, evitando así los sobrecostos desproporcionados, el riesgo de filtración de materiales y la afectación de un proceso colectivo de trascendencia nacional”, sostuvo la entidad al oponerse a la tutela.

Según la Fiscalía, la orden judicial derogada, emitida en principio de manera oficiosa por la juez al dar trámite a la acción de tutela de un aspirante inadmitido por falta del requisito pleno de la experiencia profesional, “resultaba desproporcionada y comprometía la validez técnica, logística y financiera del proceso”.

