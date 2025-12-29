La constituyente es una estrategia política para mover las bases del petrismo: expertos

Según expertos, en estos tiempos hay imposibilidad técnica de lograr una Constituyente, además por las mayorías que tendría en el legislativo y la corte para su aprobación.

El respaldo del presidente Gustavo Petro a la inscripción de un comité ciudadano que busca convocar una Asamblea Constituyente generó una inmediata respuesta de distintos sectores políticos que cuestionaron tanto el momento como las motivaciones de la propuesta.

Fue tanto el ruido que el mismo mandatario tuvo que aclarar a través de su cuenta en X, que le mecanismo se encuentra apenas en la fase inicial de recolección de firmas, un trámite que se extenderá por tres meses y que, posteriormente, deberá ser presentado al nuevo Congreso que se instalará tras las elecciones legislativas de 2026.

Según el mandatario colombiano, el objetivo es que cualquier discusión se dé cuando ya haya concluido el ciclo electoral y esté definido el próximo gobierno. “El debate se dará cuando ya no haya elecciones en curso”, señaló el jefe de Estado.

Expertos cuestionan una eventual Asamblea Nacional Constituyente

Noticias RCN consultó al abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, quien fue tajante señando que “una constituyente en las actuales condiciones me parece un desgaste, me parece que es más una estrategia electoral para mover las bases del petrismo”.

Advirtió de las reglas claras que contempla la Constitución para este mecanismo, analizando los tiempos es prácticamente inviable. “Los requisitos constitucionales son muy exigentes, una ley de mayorías absolutas, control por parte de la Corte Constitucional y superar un umbral electoral de la tercera parte del censo, eso es algo más de 13 millones 300 mil personas que deberían participar para que la elección generara efectos”.

De otro lado, el analista político Josías Fiesco aseguró que es una estrategia política del presidente que no va a ningún lado. “Al corrupto gobierno de Gustavo Petro se le acaba el tiempo y el cuento, como ya les incumplió a los estudiantes, los médicos, los deportistas a los que ponía a hacer grafitis, ahora pretende enfrentar el país con una constituyente”.

Cuestionó cómo sería la recolección de firmas en territorios del conflicto armado con la injerencia de grupos criminales atemorizando a la población. “Imagínese lo que sería una recolección de firmas en el Catatumbo u otras regiones con el dominio territorial de los grupos criminales a los que él decreta como gestiones de paz”.

Fiesco, quien también es promotor de un referendo para tumbar los acuerdos de paz, afirmó que la iniciativa, en sus primeros 10 días, ha reunió más de 100 mil firmas, cifra a octubre de este año, la cual ha aumentado considerablemente.