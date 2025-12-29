CANAL RCN
Joven habría asesinado a su mamá un día después de Navidad: detalles del estremecedor caso

En las últimas horas en Estados Unidos se reportó una trágica noticia en la que aparentemente un joven de 18 años habría asesinado a su madre.

Asesino
Foto: AFP | Imagen de referencia

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
05:13 p. m.
Una noticia de alto impacto sacudió en los últimos días al condado de Greene, en el estado de Pensilvania, luego de que un joven de 18 años fuera arrestado por las autoridades tras ser señalado de protagonizar un violento ataque armado contra sus propios padres, apenas un día después de Navidad. El caso ha generado consternación en la comunidad local y reabrió el debate sobre la violencia intrafamiliar y el acceso a armas de fuego en Estados Unidos.

El presunto agresor fue identificado como Jarrod Noll, quien, según la información preliminar entregada por las autoridades, habría disparado contra su madre y su padre en el exterior de la vivienda familiar. La gravedad del ataque derivó en un amplio despliegue policial y en una investigación que continúa en desarrollo para esclarecer las circunstancias y los posibles móviles del hecho.

El ataque ocurrió un día después de Navidad

El violento episodio se registró el viernes 26 de diciembre, cuando unidades de la Policía Estatal de Pensilvania (PSP) atendieron un llamado de emergencia por un presunto tiroteo en una residencia ubicada en Garrison Ridge Road, en el municipio de Freeport, alrededor de las 2:00 de la tarde.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre y una mujer con heridas de bala, quienes posteriormente fueron identificados como los padres biológicos de Noll. De acuerdo con los reportes oficiales, el tiroteo ocurrió en el exterior de la vivienda, mientras que los hermanos menores del sospechoso permanecían dentro de la casa, situación que incrementó la gravedad del caso.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Memorial J.W. Ruby, ubicado en Morgantown, en el estado de Virginia Occidental, donde recibieron atención médica inmediata. Pese a los esfuerzos del personal de salud, la madre del joven falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El padre, por su parte, presentó heridas que no comprometían su vida y logró recuperarse, recibiendo el alta médica el 27 de diciembre.

Arresto tras un amplio despliegue policial

Tras el ataque, Jarrod Noll huyó del lugar, lo que obligó a las autoridades a desplegar un operativo de búsqueda en zonas boscosas cercanas a la residencia. El procedimiento involucró a varias unidades policiales, que lograron ubicar y arrestar al joven horas después, sin que se reportaran nuevos incidentes.

El caso ha generado un profundo impacto en la comunidad del condado de Greene, donde vecinos y autoridades expresaron su preocupación por la violencia registrada en el núcleo familiar. Mientras tanto, Noll permanece bajo custodia a la espera de que se formalicen los cargos en su contra y avance el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades han señalado que la investigación continúa abierta y que se recopilan testimonios y pruebas para esclarecer plenamente lo ocurrido. Entre tanto, el hecho deja una dolorosa huella en una familia y en una comunidad que aún intenta asimilar una tragedia ocurrida en una fecha tradicionalmente asociada a la unión y la celebración.

