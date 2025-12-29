CANAL RCN
Colombia

Defensoría hace un llamado para tomar acciones en Catatumbo por disputa de grupos armados

En cuestión de semanas, se cumplirá un año desde que la escalada de los grupos armados comenzó.

Foto: Defensoría del Pueblo

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
03:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Faltando pocos días para que acabe 2025, la Defensoría volvió a referirse sobre la crítica situación que se vive en el Catatumbo desde hace casi un año.

500 personas se verían obligadas a pasar el Año Nuevo lejos de sus hogares por desplazamiento en el Catatumbo
RELACIONADO

500 personas se verían obligadas a pasar el Año Nuevo lejos de sus hogares por desplazamiento en el Catatumbo

La fecha como punto de partida fue el 16 de enero de 2025, cuando se sintió la escalada de los grupos armados. 11 meses después, la violencia persiste y la Defensoría alerta que se necesita atención inmediata.

Alerta en Tibú y El Tarra

Dos de los municipios más azotados han sido Tibú y El Tarra en Norte de Santander. Aquel 16 de enero fue el día en que una familia (incluyendo un menor de edad) fue asesinada por las disidencias. Para el ELN, fue una ofensiva.

A partir de ese momento, ha habido una disputa entre el Frente 33 de las disidencias y el ELN. Muestra de ello son las advertencias que hizo la Defensoría en la alerta 017, emitida el 29 de octubre.

Partiendo de la baja presencia del Estado, los grupos armados han centrado sus intereses en el narcotráfico y otras economías ilegales (como la minería ilícita). El resultado ha sido un ambiente de zozobra marcado por asesinatos, confinamientos, desplazamientos y reclutamiento, entre otros crímenes.

Recientes hechos violentos

En el reporte de la Defensoría, también se enfatiza el impacto que tiene Tibú como zona fronteriza con Venezuela, lo cual ha hecho que las estructuras cuenten con un corredor ilegal.

Estos son los tres hombres del ELN que estarían detrás de la sangrienta ola de violencia en el Catatumbo
RELACIONADO

Estos son los tres hombres del ELN que estarían detrás de la sangrienta ola de violencia en el Catatumbo

Una de las medidas que tomó el Gobierno fue la conmoción interior, pero para la Defensoría no fue suficiente. Otra acción relevante fue la creación de la Zona de Ubicación Temporal, a la que las disidencias debían trasladarse.

No obstante, el panorama no ha cambiado. Por ejemplo, entre el 14 y 28 de diciembre se reportaron desplazamientos, ataques con drones y combates.

Por eso, la Defensoría hizo una serie de recomendaciones de cara a 2026, tales como fortalecimiento estatal, aumentar la seguridad, construir rutas de atención, tener respuestas oportunas, evaluar los protocolos y para los grupos, cesar con los actos violentos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Incautaron más de 900 unidades de pólvora en un vehículo en Fontibón

Valle del Cauca

Rompió el silencio el restaurante donde niña de cuatro años murió al caer de un caballo en Valle

Bogotá

Autoridades investigan muerte de adulta mayor en reconocido centro comercial de Bogotá

Otras Noticias

Finanzas personales

Así quedó la tasa de usura para el mes de enero de 2026: compras serán más baratas

La Superfinanciera dio a conocer el valor máximos de las tasas de interés a la hora de comprar con tarjeta de crédito.

Venezuela

Donald Trump confirmó la destrucción de una instalación del narcotráfico: ¿Fue en Venezuela?

El presidente de Estados Unidos se refirió a la acción, pero no confirmó que haya sido en Venezuela.

Artistas

Lina Tejeiro y Greeicy Rendón se robaron todas las miradas en la Feria de Cali: encendieron las redes

Reforma Laboral

Minsalud anuncia que internos de Medicina recibirán pagos de salario y seguridad social

Miguel Ángel Borja

¡Fin de la novela! Miguel Borja fue captado en México: así recibieron al colombiano