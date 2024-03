¿Reforma a la salud agoniza? La cronología del articulado que estaría a punto de hundirse

Sorpresivamente siete senadores de la Comisión Séptima sobre las 7:45 a.m. de este martes publicaron un video donde anunciaban la ponencia negativa de la reforma a la salud. Se trataba de:

Lorena Ríos Cuéllar, Colombia Justa Libres

Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático

Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marín, del Partido Conservador

Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal

Berenice Bedoya, del Partido ASI

Un poco más de una hora después radicaron la ponencia negativa ante la Secretaría de la comisión argumentando que no acompañarán “una reforma que no reconoce los logros del sistema de salud, que es uno de los mejores de Latinoamérica, no acompañamos una reforma que no pone en primer lugar el bienestar de la población y sí pone en peligro la vida y salud de millones de colombianos”.

Entre los puntos clave del documento señalan que no están de acuerdo en que el proyecto de reforma a la salud es regresivo en términos de derechos adquiridos, hay ausencia de aval fiscal, no resuelve los retos del sistema de salud actual y no garantiza la transparencia en el manejo de los recursos.

Hasta las 9:00 a.m. así iban las cuentas de la reforma. De los 14 congresistas que conforman la Comisión Séptima:

Cuatro apoyaron la ponencia del Gobierno

Siete apoyaron la ponencia de archivo

Tres aún no decidían el voto

Es decir, que en una eventual votación las cuentas estaban parejas.

Sin embargo, a mediodía la senadora del Partido de La U, Norma Hurtado, cambió la balanza, sumó su firma a la ponencia de archivo. “Tomamos la decisión de acompañar la ponencia que radicaron para el archivo de la reforma a la salud”, dijo Hurtado.

Unas horas después, a las 4:00 p.m., la senadora del Partido Mira, Ana Paola Agudelo anunció que apoyará esa ponencia negativa, es decir, un voto más para archivarla. “Cuando se dé la votación, yo acompaño la ponencia de archivo porque la que viene de manera positiva no subsana los problemas que hay”, señaló.

¿Qué dicen quienes apoyan la reforma a la salud?

Los congresistas que apoyan la reforma señalaron que una ponencia alternativa podría ser un salvavidas.

Para la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta, aseguró que se deben “buscar otras estrategias. Hay una ponencia alterna, vamos a revisar esa posibilidad, también buscar todos los esfuerzos que sean posibles y a esto llamo al Gobierno Nacional”.

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno no retirará el proyecto de reforma a la salud del Congreso. Insistió en que el sistema actual no es sostenible.

“Para nada vamos a retirarla. El Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma a la salud, el sistema actual no es sostenible, punto. La mayoría de las EPS, no todas, pero la mayoría, incumplieron las normas y hay billones de pesos en las llamadas reservas técnicas perdidos, así que el Gobierno entra a actuar”.

¿Qué dice el sector salud sobre la reforma?

Acemi, el gremio de las EPS, dijo que la posición de la mayoría de senadores en la comisión que estudia la reforma a la salud es la que comparten la mayoría de colombianos.

“Hemos advertido que este proyecto de reforma retrocede en los avances innegables de nuestro sistema de salud y no corrige las oportunidades y necesidades que realmente tiene el sistema”, afirmó Ana María Vesga, presidenta de Acemi.

Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Antioquia, Carlos Valdivieso, considera que una reforma debe contar con un sólido soporte financiero. “No puede tratarse de eliminar lo que sirve, sino de transformar lo que tenemos hacia un mejor camino”.

