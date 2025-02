Entre balas y miedo: la dura realidad de los refugiados en Arauca

Sigue siendo complejo el panorama que se vive en Arauca por cuenta de los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN.

Pánico en Arauca por enfrentamientos entre grupos armados

Un equipo de Noticias RCN logró llegar hasta un lugar donde se refugian los desplazados de la guerra. La zona es de difícil acceso y los testimonios de quienes huyeron de sus casas son desgarradores.

“Es triste no estar en medio de un combate. Es algo muy duro, lo viví en carne propia y es algo que no se lo deseo a nadie porque en ese momento uno no sabe qué va a pasar. Una bala perdida es una situación, es difícil de explicar, pero es duro”, indicó una ciudadana desplazada.

En el refugio se encuentran padres, madres, quienes, junto con sus hijos, relataron, de la forma más cruda, la realidad de la guerra.

“Los niños preguntan que a dónde vamos a vivir o qué vamos a hacer y si los grupos llegan y de pronto nos matan, se siente la zozobra. Es algo terrible. Mis hijos me preguntaban que dónde iban a estudiar, que qué íbamos a hacer porque ya no tenemos nuestras cosas”, añadió la mujer.

Para ellos, hablar es sinónimo de muerte. Esto, debido a que están en un territorio controlado por la guerrilla y adonde ni la misma fuerza pública, tiene acceso.

“Lo único que queda es luchar por ellos, no importa qué tan difícil sea. Lo importante es luchar por darles un mejor futuro”, aseguró la mujer.

Hay lugares del departamento en donde pareciera que las paredes tienen oídos.

Para los refugiados hablar alto es prohibido y aunque muchos quisieran gritar, eligen de manera obligada callar, antes que las balas silencian su voz.