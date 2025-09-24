La JEP pide al Gobierno Nacional recursos para ejecutar las primeras sentencias con sanciones propias

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) envió una carta al presidente Gustavo Petro y a varios altos funcionarios del Gobierno Nacional para solicitar soporte presupuestal y articulación interinstitucional que permita materializar las dos primeras sentencias con sanciones propias emitidas por el tribunal de paz.

En el oficio, fechado el 23 de septiembre, la JEP advierte que, aunque el Ministerio de Hacienda ya dispuso $20 mil millones a través del Fondo Colombia en Paz, se requiere un monto adicional de $121.858 millones para poner en marcha los proyectos restaurativos derivados de los fallos contra exintegrantes de las FARC-EP y miembros del Ejército involucrados en el macrocaso 01 (secuestros) y el macrocaso 03 (ejecuciones extrajudiciales del Batallón La Popa).

Proyectos de reparación y memoria

Los recursos solicitados financiarían iniciativas en memoria histórica, búsqueda de desaparecidos, desminado, infraestructura comunitaria, proyectos productivos y centros de armonización indígena, entre otros. Ejemplos concretos son el mausoleo con 700 osarios en Valledupar, un plan integral de memorialización en la Costa Caribe y la creación de un Centro de Armonización para el pueblo Kankuamo.

Llamado urgente

La JEP también manifestó su preocupación por la falta de avance en la expedición del decreto de condiciones transversales —en materia de seguridad, habitabilidad y dignidad— a cargo del Ministerio de Justicia, pese a que el texto ya fue consensuado entre las entidades competentes.

“Hoy más que nunca la justicia transicional restaurativa se configura como uno de los principales caminos para consolidar la paz en Colombia”, señala la misiva firmada por Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, y Harvey Danilo Suárez, secretario ejecutivo.

Con este llamado, la jurisdicción busca que las sentencias no se queden en el papel y se conviertan en medidas reales de reparación, memoria y no repetición para las víctimas del conflicto armado.