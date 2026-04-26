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Sicarios en moto irrumpieron a tiros en un local nocturno y asesinaron a cuatro hombres en Toro

Hombres vestidos de negro dispararon contra varias personas en un establecimiento del sector El Bojo.

Noticias RCN

abril 26 de 2026
02:41 p. m.
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El municipio de Toro, en el norte del Valle del Cauca, se suma a la ola de violencia que tiene azotado el país.

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Una nueva masacre sacudió a esta población luego de un ataque armado en un establecimiento nocturno, dejando víctimas fatales y heridos.

Sicarios en moto asesinaron a cuatro hombres en Toro

Los hechos se registraron en el sector de El Bojo, donde varias personas compartían en un establecimiento de comercio nocturno.

Según la información entregada por las autoridades, hombres que se movilizaban en motocicletas de alto cilindraje llegaron hasta el lugar en horas de la noche.

De acuerdo con los testimonios recopilados por los investigadores, los atacantes, vestidos completamente de negro, abrieron fuego de manera indiscriminada contra quienes se encontraban en el sitio.

¿Quiénes son las víctimas de la masacre en Toro, Valle?

En el lugar murieron tres hombres, cuyas edades oscilaban entre los 37 y 46 años. Además, tres personas resultaron heridas, entre ellas una mujer.

Sin embargo, horas después se confirmó que uno de los lesionados, también un hombre, falleció mientras recibía atención médica en un centro asistencial, elevando a cuatro el número total de víctimas mortales.

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Tras perpetrar el ataque, los responsables habrían huido hacia la zona rural del municipio, según versiones entregadas por testigos a las autoridades. Por ahora, se adelantan labores de investigación para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.

Este hecho se convierte en una nueva masacre en el país. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, corresponde a la número 48 en lo que va del año.

Alcaldía de Toro se pronunció tras masacre en local nocturno

Desde la Alcaldía de Toro se pronunciaron frente a lo ocurrido, expresando su rechazo y solidaridad con las víctimas:

Hoy el municipio de Toro vive un profundo dolor que enluta a toda nuestra comunidad. Desde la Alcaldía Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Jhon Fredy Valencia, la gestora y la administración municipal, expresamos nuestro más sincero mensaje de solidaridad y acompañamiento a las familias que hoy atraviesan esta dolorosa pérdida. El alcalde se une al clamor de un pueblo que llora y abraza con respeto y cercanía a quienes hoy sufren. Rechazamos con firmeza estos hechos que afectan la vida, la tranquilidad y la esperanza de nuestra gente. Seguiremos trabajando de la mano con las autoridades competentes para que este acto no quede en la impunidad. Elevamos una oración por las víctimas y pedimos a Dios que conceda fortaleza, consuelo y paz a sus familias.

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