Roy Barreras criticó la paz total: "No se hacen diálogos de paz con el narcotráfico"

El candidato presidencial Roy Barreras estuvo en Candidatos en la Redacción hablando sobre sus propuestas y la visión que tiene actualmente sobre el gobierno de Gustavo Petro, su paso como embajador en Reino Unido y su trayectoria en la política liberal.

Barreras defendió su decisión de apoyar inicialmente el proyecto de Gustavo Petro, pero criticó duramente el desorden administrativo que, según él, impide que las buenas intenciones se conviertan en resultados concretos.

"Hace cinco años, Gustavo Petro e Iván Cepeda llegaron a mi apartamento y me pidieron ayuda para sacar a Colombia de la pobreza y terminar de hacer la paz. Yo firmé porque creo en eso", afirmó Barreras. Sin embargo, señaló que "el despelote que se ve hoy en la Casa de Nariño no permite que la buena voluntad tenga éxito. No se puede gobernar bien si los ministros se sacan los ojos entre ellos".

Las propuestas de Roy Barreras

El candidato reconoció que el presidente lo dejó solo al preferir un candidato de izquierda, pero aseguró entenderlo: "La mayoría de los colombianos han estado solos a lo largo del año. Yo soy hijo de una madre soltera que salió adelante sola. No es raro para los colombianos salir solos adelante".

Respecto a la consulta interpartidista, Barreras defendió su victoria con 600.000 votos y cuestionó la entrada de Daniel Quintero al proceso, describiéndolo como "un competidor" con diferente destino político. Además, criticó el nombramiento del exalcalde de Medellín como superintendente de Salud: "Es como poner de piloto a un odontólogo que nunca ha manejado un avión".

En materia de seguridad, el candidato rechazó la paz total de Petro por considerar que carece de método: "Ya no hay guerrilla, hay grupos mafiosos dedicados al narcotráfico. No se hacen diálogos de paz con el narcotráfico, sino sometimiento a la justicia".

Además, propuso una reforma policial con 10.000 drones inteligentes y un nuevo sistema penitenciario productivo.

Sobre salud, Barreras, quien también es médico cirujano de profesión, afirmó ser autor de la ley estatutaria de salud de 2015 y criticó el intento de reforma del gobierno actual: "Demoler un sistema sin transición y sin lograr el nuevo es una tragedia". Prometió reparar el sistema mixto público-privado e inyectar recursos directos.

En economía, el candidato advirtió sobre la polarización y su impacto: "Si no hay unidad y confianza, quién va a invertir en Colombia. No se reactiva la economía si el país está dividido en los extremos". Propuso construir un millón de viviendas e invertir en infraestructura para generar empleo.

La postura política de Roy

Barreras confirmó que su relación con Álvaro Uribe se rompió en 2011 cuando firmó la ponencia que reconoció el conflicto armado. "Los sacramentos son indisolubles, pero hace muchos años que no hablamos", afirmó, aunque aclaró no odiar a nadie y estar dispuesto al diálogo.

El candidato desmintió ser un "político camaleón", recordando que de sus 19 años en política, 17 los pasó junto a Juan Manuel Santos en el mismo partido. Aseguró que esta será su última campaña electoral, gane o pierda, y convocó a los cinco millones de indecisos a darle la oportunidad de unir al país el 31 de mayo.