Rodrigo Londoño, exjefe máximo de las extintas Farc, fue llamado nuevamente por la Jurisdicción Especial para la Paz a rendir versión sobre el secuestro y asesinato de la exministra Consuelo Araujo, ocurrido en septiembre de 2001 a manos del Frente 59 del Bloque Caribe.

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Noticias RCN conoció los apartes de una audiencia llevada a cabo en 2019, cuando ‘Timochenko’ aseguró ante los magistrados de la JEP que “no tuvo nada que ver” con el crimen de ‘La Cacica’, uno de los hechos más dolorosos para el país.

La versión de ‘Timochenko’ sobre el crimen de ‘La Cacica’

“En lo personal no tuve nada que ver”, fue la frase con la que Londoño, quien fue el máximo líder de las Farc-EP, se desmarcó del secuestro y asesinato de Consuelo Araujo Noguera, entonces ministra de Cultura.

Durante una audiencia celebrada en 2019, la magistrada de la JEP, Catalina Díaz, puso ante Londoño la sentencia condenatoria por la justicia ordinaria y le pidió su versión sobre lo ocurrido con ‘La Cacica’.

Ante esto, Londoño aseguró que todo fue “fruto de la dinámica de la confrontación”. Además, habló sobre una supuesta propaganda y de cómo, según él, se llevaban a cabo las acciones de las Farc.

La propaganda, en eso fueron muy hábiles, de ocultar incluso las acciones que la guerrilla realizaba (…) Más bien, las acciones donde se nos perjudicaba y aparecíamos como muertos, heridos o capturados, eso sí se magnificaba.

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Finalmente, el antiguo jefe guerrillero mencionó que el crimen de la ministra fue “algo que no debió haber nunca sucedido”.

Así fue el crimen de la ministra Consuelo Araujo

Esta no es la primera vez que ‘Timochenko’ se desmarca de uno de los crímenes más reprochables cometidos por la extinta guerrilla; esto ya lo había hecho con el caso de la entonces candidata a la Presidencia, Ingrid Betancourt.

Cabe señalar que por el caso de ‘La Cacica’ hubo condenas en la justicia ordinaria contra integrantes de las Farc.

Consuelo Araujo Noguera fue secuestrada por las Farc en septiembre de 2001 mediante la modalidad de ‘pesca milagrosa’, a las afueras de Valledupar. Ella fue una de las más de 3.300 personas plagiadas por la guerrilla en esta zona del país.

Cinco días después, la ministra, conocida como ‘La Cacica’ y recordada por se una de las cofundadoras del Festival de la Leyenda Vallenata, fue asesinada por el Frente 59 de las Farc.

Exmiembros de esta estructura comparecientes ante la JEP, han asegurado en audiencias anteriores que nadie dio la orden de asesinar a la ministra, sino que fue un acto de desobediencia de parte de quienes la tenían en su poder.