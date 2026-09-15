El macabro prontuario criminal de alias Araña, exgestor de paz del gobierno Petro

El máximo cabecilla de los Comandos de Frontera, conocido como alias Araña, enfrentó nuevas imputaciones por una cadena de crímenes violentos que incluyen el asesinato de líderes sociales, reveló la investigación de la Fiscalía.

Estos hechos ocurrieron incluso durante el período en que fue nombrado como gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro.

La Fiscalía señala que la red criminal que lideraba alias Araña disponía del empleo de armas de fuego de corto y largo alcance, mientras impartía directrices orientadas al control territorial en la zona de frontera.

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El prontuario criminal de alias Araña, exgestor de paz

La investigación del ente acusador estableció que Giovanny Andrés Rojas, nombre real del cabecilla, es responsable de al menos 16 homicidios y 13 ataques violentos perpetrados entre 2020 y 2024.

Entre las víctimas fatales se encuentran cuatro líderes sociales que habrían sido considerados obstáculos para los intereses de la organización armada. Uno de los casos destacados es el asesinato de la lideresa Marisabel Ramos, atacada en Solita.

Alias Araña fue nombrado facilitador de paz en 2022 por el gobierno de Gustavo Petro, sin embargo, continuó delinquiendo durante los dos años siguientes.

La Fiscalía presentó las imputaciones señalando que "usted, señor Giovanny, ejercía la condición de máximo cabecilla militar, haciendo parte de la coordinación de mando de la estructura armada".

El Gobierno Nacional extraditará a alias Araña a Estados Unidos

La última aparición pública de alias Araña fue en un hotel de Bogotá, en medio de la polémica generada por el intento del gobierno Petro de suspender su captura. En ese momento, el gobierno señaló:

Esto puede constituir un nuevo elemento de trampa, digamos, hecho por ustedes, reiterando que ustedes están haciendo una trampa contra el proyecto de paz que estamos desarrollando.

Las fallidas mesas de negociación quedaron atrás y el gobierno colombiano autorizó su extradición a Estados Unidos, donde enfrentará cargos adicionales. Actualmente, alias Araña permanece recluido en una cárcel colombiana a la espera de ser enviado a territorio estadounidense.

La Fiscalía mantiene su investigación activa contra el excabecilla, quien pasó de ser considerado un facilitador del proceso de paz a convertirse en uno de los principales imputados por crímenes contra líderes sociales en la región fronteriza colombiana.