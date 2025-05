La protesta no es sin condiciones ni ilimitada, los derechos de los demás también valen: Carlos F. Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que los disturbios ocurridos en la ciudad durante las jornadas de movilizaciones fueron incitados y anunció que denunciará penalmente a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Según el alcalde, el líder sindical confesó que los bloqueos a Transmilenio fueron planeados. En A lo que vinimos con Johana Amaya explicó los alcances y dijo que espera que la justicia obre para que se proteja quienes no participan en la protesta.

¿Cuál es el alcance de esta denuncia contra Fabio Arias, presidente de la CUT?

Nosotros vamos a presentar denuncia porque consideramos que lo que dijo el el presidente de la CUT fue básicamente una confesión en el sentido de que los hechos de bloqueo que hubo al sistema Transmilenio, particularmente el miércoles pasado, no fueron hechos aislados, sino que fueron básicamente una acción coordinada, deliberada, que hacía parte del ejercicio que ellos estaban haciendo de protesta. Cuando se afectan los derechos de otra población, ahí entra eventualmente esa balanza y nos obliga a actuar.

Aquí no estamos estigmatizando la protesta, la garantizamos y creemos que es fundamental en la democracia garantizar que se pueda realizar, pero no es sin condiciones y no es ilimitada. Los derechos de los demás también valen y hay que hacerlos valer.

Fabio Arias argumenta que la protesta sí contempla la afectación del sistema de transporte y se basa, según él, en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué responde frente a esto?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando vino a Colombia en el marco de la situación que hubo por el estallido social dijo textualmente: "la protesta no puede conllevar a la anulación o suspensión de facto de los derechos de terceras personas que no participan en las manifestaciones".

Entonces, aquí no pueden decirnos que es ilimitado ese derecho a la protesta y que pueden bloquear lo que quieran y cuanto quieran. No, eso no lo contemplan ni la normatividad de Colombia, ni la internacional y tiene que haber unas reglas que pongan también en la balanza los derechos de quienes no participan.

Tenemos calculado que 13% de las citas médicas no se pudieron cumplir por cuenta del paro. ¿Cuántos estudiantes no pudieron acceder a la educación? Y hay un derecho a acceder a la educación. Entonces, eso hay que ponerlo en la balanza, claro, respetando el derecho a la protesta, pero que este nunca menoscabe de esa forma como vimos nosotros el pasado miércoles de manera desproporcionada los derechos de otros de otras poblaciones.

¿Cree que este recurso judicial va a prosperar?

Tengo la esperanza de que sí porque fue evidente que él confesó que esos hechos que buscaban generar anormalidad en la ciudad afectando los derechos de quienes se querían desplazar, fue una acción que tuvo que ver con lo que ellos organizaron.

Creo que es que es importante que la justicia revise esos indicios que nosotros evidenciamos por lo que él dijo, por la convocatoria, por lo que ocurrió en esos puntos y la justicia nos diga y además, nos parece importante que este país dé ese debate, porque nosotros hemos avanzado mucho y es importante garantizar el derecho a la protesta, pero tenemos que avanzar también en que los que no protestan se le respete sus derechos también.