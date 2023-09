El drama de las familias wayúu que por no estar en los registros pierden acceso a programas sociales

E’irruku es la palabra wayunaiki que define el linaje materno en la comunidad Tuctu. En ella una familia quedó prácticamente rota luego de que sus hombres fueran víctimas de atentados violentos y murieran por guerra entre clanes y el efecto de paramilitares en esta zona.

En el universo wayúu todo tiene su lugar y, como es natural, el primer sitio en este mundo está en el vientre de una madre. Lo que heredan del vientre materno es un tejido irrompible que los va a asociar para la eternidad a un linaje. La familia y el territorio son el e’irruku para un wayúu.

Y el e’irruku debe sobrevivir, aunque la muerte quiera borrarlo todo.

Para una de las familias que reside en Maicao, las guerras entre clanes, la violencia de grupos armados, los abusos de autoridad de la fuerza pública y la ambición de una parte de la familia paterna han significado la pérdida de siete seres queridos.

“La cultura wayúu es marcada por el hombre que él es la autoridad, tiene la palabra y en el caso de nosotros por todo el antecedente que traemos de guerra, de conflicto quien ha asumido ese papel ese rol fue mi abuela y ahora mi tía que es una mujer”, relata una de las habitantes de la ranchería.

Y esto no solo es un problema sobre quién pastorea al rebaño o quién consigue el agua, en la ranchería de Maicao está el reflejo de casi 4.000 familias wayúu que por diferentes razones no están reconocidas como autoridades tradicionales. Ante el Estado significa perder acceso a programas sociales.

“En cuanto a las universidades, todo eso lo hemos perdido, en cuanto a gestiones que hace el mismo Gobierno por regalías no hemos tenido acceso a nada de eso, en este territorio no tenemos agua, no tenemos escuela, no estamos en Familias en Acción; son muchas las ausencias de las ayudas que no tenemos por no estar reconocidos”, indicó otro habitante.

La lucha de las mujeres ‘sin voz’ con las autoridades tradicionales

Ante la cultura wayúu hay un choque cuando hay que ir a reuniones entre autoridades tradicionales, que sí están en cabeza de tíos o abuelos maternos.

“No ha sido fácil enfrentarse a todos eso siempre ha existido la discriminación hasta dentro de nuestra propia cultura, ¿por qué una mujer? no tiene voz, no tiene palabra, sino que es el hombre quien tiene la autoridad para eso”.

En el Clan Síjona las mujeres son su propia autoridad, al único hombre que les queda vivo lo cuidan para que no caiga en la condena que mató a los demás.

“Ya no hay mayores, tengo un solo hermano que no puede salir a reuniones de autoridades, no puede estar expuesto”.

Este segundo aspecto de la crisis, según los wayúu, tampoco tiene espacio por ahora en las medidas de emergencia. Solo las familias saben lo que sucede en el corral cuando una oveja pasa a tierras de enemigos y no se puede reclamar, y solo en la ranchería saben cómo reemplazar a la oveja perdida y al varón que pastoreaba los animales.