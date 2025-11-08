Así fue la trayectoria política de Miguel Uribe Turbay

Este lunes 11 de agosto, a la 1:56 a.m. falleció Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de 39 años, que fue víctima de un atroz atentado el pasado 7 de junio durante un mitin político.

Falleció Miguel Uribe Turbay

Su carrera política comenzó a los 25 años, inspirada por un legado familiar estrechamente ligado a la historia pública del país.

Desde sus inicios, el bogotano proyectó una visión de nación basada en la institucionalidad, el libre mercado y una postura crítica frente a los gobiernos de izquierda.

Con un estilo que combinaba un discurso técnico y posturas firmes, Uribe se ganó el respaldo de sectores empresariales y conservadores, posicionándose como una de las figuras emergentes de la derecha. A sus 39 años, se perfilaba como un potencial líder de una nueva generación política.

Su trayectoria abarcó más de 13 años en la vida pública:

2011-2015: Debutó como concejal de Bogotá, desde donde ejerció una férrea oposición al entonces alcalde Gustavo Petro. En 2014 fue elegido presidente del Concejo de la ciudad.

2016-2018: Fue secretario de Gobierno durante la administración de Enrique Peñalosa, con el aval del partido Cambio Radical, lo que evidenció su cercanía con sectores como el de Vargas Lleras. Renunció en 2018 para aspirar a la Alcaldía.

2019: Se presentó como candidato a la Alcaldía de Bogotá con el apoyo de cinco partidos, incluidos Liberal, Conservador y Centro Democrático. Obtuvo cerca de 500.000 votos, quedando en cuarto lugar, y consolidó su imagen como líder de derecha con proyección nacional.

2022-presente: Fue elegido senador como cabeza de lista del Centro Democrático. Desde el Congreso, se convirtió en una de las voces más críticas del gobierno de Gustavo Petro, especialmente frente a reformas clave como la pensional, tributaria y de salud.

RELACIONADO Estos son los 6 procesados y autores intelectuales de la muerte de Miguel Uribe

¿Cómo fue la trayectoria política de Miguel Uribe?

En 2023 anunció su intención de competir por la Presidencia de la República, buscando que el Centro Democrático definiera internamente un mecanismo ágil para escoger a su candidato.

En el Senado, se opuso a las reformas tributarias, demandó la reforma pensional por presuntas irregularidades y promovió el regreso de los días sin IVA, iniciativa aprobada por el Congreso, pero devuelta por el presidente Petro.

En los últimos meses, Miguel Uribe recorría el país junto a figuras como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Andrés Guerra, con quienes disputaba la candidatura presidencial de su partido.

Su muerte interrumpe una carrera en ascenso y deja en suspenso las aspiraciones de quien era visto como uno de los líderes más prometedores de la derecha colombiana.