Estos son los 6 procesados y autores intelectuales de la muerte de Miguel Uribe

La muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay generó una inmediata repercusión en el ámbito judicial y los procesos en contra de los implicados en el crimen cambiarán de calificación, pasando de tentativa de homicidio agravado a homicidio agravado.

Con esta nueva tipificación del delito, las penas para los responsables serán más severas.

A raíz del fallecimiento del político, la justicia se enfoca en los 6 procesados y los autores intelectuales de la muerte de Miguel Uribe.

Aumentará la pena para los procesados y autores intelectuales de la muerte de Miguel Uribe

El deceso de Uribe, que tenía 39 años y se encontraba en la clínica Fundación Santa Fe, donde había sido sometido a varias cirugías, ha intensificado el trabajo de los investigadores.

El fatal desenlace ha llevado a que las autoridades busquen dar con la totalidad de los responsables y, a su vez, que algunos de los capturados mencionen quien les dio la orden.

Los implicados y autores intelectuales de la muerte de Miguel Uribe

Elder José Arteaga, alias "el Costeño", señalado como el coordinador del crimen; Katerine Martínez, alias "Gabriela", quien habría proporcionado el arma; William González Cruz, alias "el Viejo" o "el Hermano"; Carlos Eduardo Mora, conductor del vehículo utilizado para entregar el arma; Christian González Ardila, el hombre de la moto que debía sacar al sicario de la zona; y el menor de 15 años que disparó contra Uribe.

La noticia del fallecimiento del senador y precandidato presidencial no solo conmocionó al país, sino que también aceleró los procesos judiciales contra los responsables del atentado.

La justicia ahora busca con ahínco a quienes dieron la orden para el magnicidio, en un caso que ha vuelto a poner en evidencia el recrudecimiento de la violencia política en Colombia. La búsqueda de la verdad completa de lo sucedido se ha convertido en una prioridad para las autoridades.